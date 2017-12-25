Эксперт: в вопросе обмена пленными в Донбассе достигнут очевидный прогресс

Место и время обмена пленными в Донбассе объявят 27 декабря, заявил представитель Киева Виктор Медведчук по итогам встречи с патриархом Кириллом. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Место и время обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками будут объявлены утром 27 декабря, заявил в понедельник лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук по итогам встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Во встрече также принимали участие и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Александр Захарченко.

"Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ", – сказал Медведчук журналистам.

"Как было уже сказано его святейшеством, сегодня здесь, в этом знаковом месте, завершился заключительный этап переговоров, который, как вы хорошо помните, начался 15 ноября в Ново-иерусалимском монастыре, где было обращение Владимира Владимировича Путина, предложение об обмене по формуле "306 на 74", которое было поддержано патриархом Московским и всея Руси, его святейшеством Кириллом", – добавил Медведчук.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки.

"Процесс обсуждения обмена пленными в формате "всех на всех" идет не первый год, и фактически он блокирован Украиной, и достижений на этом направлении немного. Но на самом деле то, что в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, в том числе по просьбе Медведчука, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Мы видим, что удалось согласовать обмен и назначить число при посредничестве патриарха Кирилла, с участием Медведчука с украинской стороны, и со стороны народных республик – это Пасечник и Захарченко", – сказал Александр Асафов.

Вместе с тем, по его мнению, пока рано говорить о полном выполнении пункта Минских соглашений относительно обмена пленными по формуле "всех на всех".

"Достигнут очевидный прогресс – свыше 300 ополченцев ДНР и ЛНР будут обменены на 70 с небольшим человек с украинской стороны. Это, безусловно, отрадно. Однако, к сожалению, до полного обмена "всех на всех", как это указано в Минских соглашениях, еще далеко, поскольку Украина постоянно препятствует этому процессу", – отметил политолог.

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