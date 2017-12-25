"Референдум будет". Политолог о взаимоотношениях Швейцарии с ЕС

В Швейцарии могут провести общенациональный референдум об отношениях с Европейским союзом, заявила глава Швейцарии Дорис Лойтхард. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этого добьются евроскептики.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард заявила, что считает возможным проведение референдума о взаимоотношениях с Евросоюзом.

"Основное голосование было бы полезным", – сказала она в интервью Sonntags Blick.

Лойтхард отметила, что Берну необходимо "прояснить отношения с Европой" и "знать, в каком направлении двигаться". Вместе с тем глава государства считает, что в настоящий момент альтернативы ЕС нет.

"Я понимаю скептическое отношение к Евросоюзу – он не очень-то хорош. Однако в настоящее время ему альтернативы нет, так как две трети объема торговли Швейцарии приходится на Европу", – сказала Лойтхард.

В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований, политолог Георгий Федоров высказал мнение, что евроскептики добьются проведения референдума.

"В Швейцарии демократические традиции таковы, что референдум обязательно будет. Если есть какая-то группа граждан, которая хочет поставить вопрос на голосование, то она добьется референдума. Понятно, что его результаты могут быть разными, и рано делать прогнозы. Но в целом, в Швейцарии много людей, настроенных евроскептически в связи с последними тенденциями по миграции и по многим другим показателям. Части элит также настроены евроскептически. Так что референдум будет. Однако прагматизм и то финансовое благополучие, которое есть, могут сыграть свою роль, и Швейцария останется в ЕС", – сказал Георгий Федоров.

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