Политолог прокомментировал задержание Яценюка в аэропорту Женевы

В Интерполе объяснили задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в швейцарском аэропорту. Сообщается, что в Женеву он прибыл "по семейным делам". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об истинных целях данной поездки.

Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что ситуация с проверкой экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы не связана с поручениями Интерпола или необходимостью задержания политика.

"Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии… События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке", – сказал Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила, что политика задержали на паспортном контроле "якобы по запросу России", но после проверки отпустили. По словам Лаппо, бывший премьер-министр Украины прибыл в Швейцарию по семейным делам. В МВД Украины отметили, что никаких препятствий для передвижения экс-премьера по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует.

В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Тогда в Следственном комитете РФ заявили, что имеют доказательства участия экс-премьера Украины в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, на его взгляд, заключалась истинная цель визита бывшего украинского премьера в Швейцарию.

"Ни для кого не секрет, что украинская элита рассматривала евроинтеграцию, как возможность для персонального "свала" и для вывода капитала. Поэтому то, что бывший премьер-министр "по личным делам" ездил в Швейцарию, в такой мировой "банк-VIP" – это показатель того, что истинные интересы украинской элиты находятся там. Я думаю, что если бы его не задержали для опроса по запросу России, то мы бы и не узнали об этом, и это был бы тайный визит. В реальности украинская элита, а я со многими там знаком лично по прошлой жизни, это люди, которые давно хранят капиталы и чьи семьи проживают на Западе – кто-то облюбовал Швейцарию, кто-то Голландию, кто-то Германию, кто-то Канаду. В принципе украинская элита не принадлежит Украине. Так что ничего удивительного я здесь не вижу", – сказал Семен Уралов.

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