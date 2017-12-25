Бальбек: в Киеве от "каминг-аута" Порошенко трясутся от злости

Президент Украины Петр Порошенко, оговорившись, заявил о "подлости украинского режима". Эти слова украинского лидера прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В украинских социальных сетях обсуждают оговорку президента страны Петра Порошенко во время выступления по случаю Дня дипломатической службы. Соответствующее видео опубликовали на странице главы государства в Facebook.

Украинский лидер допустил оговорку, когда говорил о "российской агрессии".

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы, украинцы", – сказал Порошенко. Эти слова можно услышать на 12-й минуте 55-й секунде записи.

Президент не стал исправлять ошибку. Особой реакции зала на его слова не последовало.

Ранее Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, также допустил оговорку, заявив о "временной украинской оккупации" Донбасса.

Новую оговорку президента Украины прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Петр Порошенко, стиснув зубы и скрепя сердце, излил душу перед украинским народом. Я даже допускаю мысль, что в момент подхода к микрофону украинский президент, что называется, трезво огляделся и тихо содрогнулся, и речь полилась сама по себе, а не по шпаргалке, заготовленной политтехнологами. И суть речи – прямо цитата из "Джентельменов удачи": "Вот я, паршивый шакал, все ворую и ворую". Без сомнения, от подобного каминг-аута сейчас в окружении украинского лидера все трясутся от злости. Но, как говорит восточная мудрость, солнце обратно не восходит – правитель от своих слов не отказывается. Вот и остался Петр Алексеевич с горькой правдой, что называется, при себе", – сказал Руслан Бальбек.

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