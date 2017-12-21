"Согласованная кампания". Эксперт о призывах отозвать лицензию у RT France

В Совфеде пригрозили ответить Франции в случае отзыва лицензии у RT France. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что инициатором нападок на телеканал являются вовсе не общественные деятели.

Россия введет меры в отношении французских СМИ, если Париж отзовет лицензию у RT France, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если лицензия (RT France — ред.) будет отозвана, однозначно французские СМИ в России получат "ответку" — такие же меры, что были введены в отношении американских СМИ", — заявил Джабаров.

Ранее французские общественные деятели опубликовали в газете Monde открытое письмо, в котором призвали главу Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамека отозвать лицензию у телеканала RT France. Авторы обращения заявили, что на такой шаг следует пойти "во имя сохранения гражданского мира".

В эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского Университета ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, что инициатором нападок на телеканал были не общественные деятели.

"Я абсолютно не сомневаюсь, что это именно правительственная политика. Но выступать в открытую с инициативой ограничений в такой достаточно тонкой сфере, которая касается свободы слова, конечно же, ни одно правительство не хотело бы. Поэтому, с тактической точки зрения, им лучше было провести те же процедуры, но "по инициативе" разного рода общественных деятелей. Можно было бы еще попытаться подписи, например, собирать. А если серьезно, то я не сомневаюсь, что за этим стоит правительство. Это общая согласованная кампания среди западных стран, скоординированная политика, нацеленная на ограничение информационной свободы", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Министерство юстиции США ранее внесло RT America в список иностранных агентов. При этом многие другие зарубежные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ предусматривает, что иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".



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