Мнение о задержании "русского шпиона": Киев хочет "перебить фокус внимания"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил СБУ за задержание помощника, обвиненного в шпионаже "в пользу России". Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киеву просто необходим громкий информационный скандал.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ), задержавшую накануне сотрудника секретариата кабинет министров, обвиненного в шпионаже в пользу России.

"Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Ранее в СБУ сообщили о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов. В ведомстве считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Мужчина был задержан на рабочем месте, его уведомили о подозрении по статье "госизмена", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко заявил, что задержанным является помощник Гройсмана Станислав Ежов. По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках. Денисенко сообщил, что о деятельности задержанного было известно давно, а его работа в последнее время находилась "под колпаком".

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинским властям в данный момент просто необходим громкий информационный скандал.

"Попытка перенаправить фокус общественного внимания, перенаправить информационный поток, конечно, должна была быть предпринята. Ведь доминирующее информационное событие на Украине – это противостояние (экс-главы Одесской области Михаила) Саакашвили и (украинского лидера Петра) Порошенко. Это противостояние абсолютно не оставляет шансов для Порошенко сохранить лицо. Если он изолирует Саакашвили, то скажут, мол, медведь Чижика съел, а не изолирует, то понизит "весовую категорию" медведя — свою собственную. То есть возникает сложная комбинация с неопределенным исходом, весьма спорным для власти. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше власть будет терять лицо. Поэтому перебить это каким-то другим информационным событием, с точки зрения политтехнологии, было надо. Думаю, что здесь именно эти соображения доминировали", — сказал Кирилл Коктыш.

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