"Обещанного три года ждут". Украинский политик о требовании ФРГ к Порошенко

В правящей партии Германии, ХДС раскритиковали Петра Порошенко за отсутствие борьбы с коррупцией, сообщают СМИ. Изменение отношения правящих кругов ФРГ к киевскому руководству в эфире радио Sputnik прокомментировал политик Владимир Олейник.

В правящей партии Германии, Христианско-демократическом союзе (ХДС), подвергли критике украинского президента Петра Порошенко за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией, пишет немецкое издание Bild.

"Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом", – цитирует издание председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена.

По его словам, Украина обязана принять решительные меры, чтобы остановить "разгул коррупции", которая "начинается с руководства страны".

Депутат Европарламента Элмар Брок, в свою очередь, считает, что украинские власти не уделяют достаточного внимания борьбе с коррупцией.

Как заявил изданию еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан, успехи Киева в этой сфере недостаточны.

На следующей неделе на Украину отправится представитель Евросоюза, который объяснит Порошенко "всю серьезность ситуации", пишет Bild.

Состояние Петра Порошенко оценивается в миллиард долларов, в рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что власти ФРГ меняют свое отношение к киевскому руководству.

"Есть такая поговорка, что "обещанного три года ждут". Вот европейцы больше трех лет и ждут положительных результатов "революции достоинства", а по сути государственного переворота. Что обещал Порошенко? Отказаться от собственного бизнеса – не отказался. Он прежде всего не президент, а бизнесмен и использует свое должностное положение в целях наживы. Он возглавил систему коррупции. И даже те деньги, которые выделяют МВФ и ЕС, реально разворовываются самой командой Порошенко. Поэтому те, кто сегодня пришли к власти в Германии в результате очередных выборов и не связаны обещаниями поддержки Порошенко на этапе 2014 года, задают логичный вопрос: а где наши деньги? Почему мы должны поддерживать санкции против России, терять в экономике, рабочих местах ради того, чтобы поддерживать воровство в Украине? Поэтому они задают вопрос: вы определитесь, господин Порошенко, вы бизнесмен и коррупционер, или президент Украины. Ответ на этот вопрос, по-моему, очевиден", – считает Владимир Олейник.

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