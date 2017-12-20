"Лондон – в глубоком замешательстве". Политолог о визите Джонсона в Москву

На этой неделе планируется визит в Россию главы британского МИД Бориса Джонсона. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что если визит окажется неудачным, то винить в этом Джонсону будет некого, кроме самого себя.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью польскому агентству РАР, что не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией.

На этой неделе Джонсон планирует посетить РФ. По словам Джонсона, он "ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией".

"Мы помним трагическую историю (экс-госсекретаря США) Хиллари Клинтон и ее – буквально – "кнопку перезагрузки" отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе – нет возможности продолжить отношения, будто ничего не произошло", – сказал он.

Глава британской дипломатии выступает за поддержание рабочих отношений с Россией. "Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное – не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило", – заключил Джонсон.

Ранее в интервью газете The Sunday Times Борис Джонсон сравнил противостояние России и Запада с историей Спарты и Афин.

"Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогами Соединенных Штатов и Запада", – заявил министр, сравнив далее Россию с агрессивной и воинственной Спартой.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что высказывания главы британского МИД в данном случае отражают не только его личную точку зрения.

"Подготовительный этап визита Бориса Джонсона в Москву явно затянулся и заполнен этот этап был крайне неудачно. Это были типичные для личного стиля Бориса Джонсона эксцентричные заявления на грани фола. Но речь идет о чем-то большем, чем особенности личного стиля: были и заявления других представителей британского правительства, выдержанные в аналогичном ключе. И здесь явно есть общий знаменатель: это состояние глубокого замешательства, свидетельствующего о неспособности выработать непротиворечивый политический курс после того, как Великобритания, как и другие страны Запада, столкнулась с Россией, твердо вставшей на путь внешнеполитического суверенитета", – считает Алексей Зудин.

Он отметил, что итоги визита будут зависеть от того, какие конкретно предложения привезет с собой в Москву глава британского МИДа.

"Конечно, существуют некие внутренние причины, побуждающие представителей британского правительства придерживаться агрессивной риторики. Не будем забывать, что сейчас – ситуация после Brexit'а, сопряженная с очень большими сложностями. Но в то же время мы знаем, что руководство каждой страны сталкивается с разного рода проблемами и оно обязано их решать, оставаясь при этом ответственным… Итоги визита будут зависеть от того, какие конкретно предложения привезет с собой в Москву Борис Джонсон. И если визит будет признан неудачным, то винить в этом ему будет некого, кроме самого себя", – сказал Алексей Зудин.

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