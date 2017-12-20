Эксперт прокомментировал снятие в США запрета на эксперименты с вирусами

США сняли запрет на эксперименты со смертельными вирусами. Директор НИИ организации здравоохранения ДЗ Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем может быть связано данное решение.

Национальный институт здравоохранения США отменил запрет на эксперименты со смертельными вирусами.

"Исследование важно, чтобы помочь нам идентифицировать, понимать и развивать стратегии и эффективные меры профилактики против быстро эволюционирующих болезнетворных организмов, представляющих угрозу для здоровья общества", – говорится в заявлении института.

Американские власти в 2014 году остановили исследование, в рамках которого, в частности, проводились эксперименты с вирусами гриппа, атипичной пневмонии и MERS. Запрет ввели после того, как в некоторых правительственных лабораториях зафиксировали случаи ненадлежащего обращения с потенциально опасными болезнетворными организмами.

Работа с этими тремя вирусами продолжится, если эксперты решат, что польза превышает риск, заявляют в институте.

"На нас лежит ответственность удостовериться, что исследование с возбудителями инфекций проводится ответственно и что мы учитываем потенциальные риски для биобезопасности и биозащищенности", – сказал директор института Фрэнсис Коллинс.

В эфире радио Sputnik директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов не исключил, что в США могут воспользоваться снятием запрета для разработок биологического оружия.

"Что касается вирусологии – это тема не только медицинская, это тема междисциплинарная. Сюда входят интересы не только врачей, медицинских специалистов, но и оборонщиков, то есть тех, кто пытается изучить действие тех или иных вирусов и бактерий на организм человека. Мы очень много слышим о биологическом оружии, а значит, эта тема актуальна, кто-то этим занимается, кто-то это исследует. Поэтому отмена запрета на эксперименты с вирусами определенным образом развяжет руки тем, кто непосредственно занимается этим", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Помимо этого, по мнению эксперта, в действиях США просматривается и другая вполне определенная цель – "подтянуть" свою компетенцию в области вирусологии до уровня России.

"Россия унаследовала от Советского Союза достаточно мощную лабораторную и научную базу в области вирусологии, то есть достаточно хорошую компетенцию. И на сегодняшний день Россия является бесспорным лидером в этой области: у нас грамотные специалисты, у нас хорошо экипированы лаборатории, у нас, кстати, была изобретена первая вакцина от вируса Эбола. Поэтому Америка сейчас пытается подтянуть свою компетенцию в этом плане до уровня России. Так что в этом отношении шаг наших заокеанских партнеров вполне объясним", – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

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