Журова: решение IPC по российским паралимпийцам – часть "гениального" плана

Вокруг Паралимпийского комитета России происходят "удивительные вещи", и решение IPC продлить отстранение ПКР выглядит, по меньшей мере, странно. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала депутат ГД, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и объявил, что российская сторона должна выполнить пять критериев, необходимых для восстановления ПКР в правах.

По словам главы IPC Эндрю Парсонса, поскольку срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля, очередное заседание управляющего совета IPC, которое пройдет 26-28 января, является последним шансом для России вовремя выполнить критерии соответствия для участия в Играх-2018.

Член исполкома ПКР Михаил Терентьев, комментируя "Р-Спорт" решение IPC, заявил, что появление дополнительных критериев, необходимых для восстановления в правах Паралимпийского комитета России, удивляет, и складывается ощущение, что Международный паралимпийский комитет руководствуется политическими мотивами.

"Я был удивлен появлением дополнительных критериев. Но если их внимательно почитать, то, к примеру, департамент IPC по членству должен одобрить устав ПКР. Устав находится у IPC, но департамент его до сих пор не одобрил. Я не понимаю, почему появился такой критерий… Такое ощущение, когда эти критерии читаешь, – это политика. И не знаешь, как эти критерии выполнить – это чистая политика. Со всех сторон просто давят на Россию, чтобы унизить", – сказал Терентьев.

Кроме того, согласно релизу IPC, российская сторона обязана выполнить критерий, связанный, например, с бюджетными вопросами. Еще один касается полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Однако, как отметил член исполкома ПКР, "на это не может повлиять не только ПКР, но и IPC и Международный олимпийский комитет".

В августе 2016 года IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В сентябре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

В эфире радио Sputnik олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова отметила, что принятое IPC решение выглядит, по меньшей мере, странно.

"Вообще сейчас с ПКР происходят удивительные вещи: если мы видим, что МОК индивидуально предлагает нашим спортсменам участие все-таки в Олимпийских играх под нейтральным статусом, то почему-то паралимпийцам такого предложения не поступает. Для меня, по крайней мере, это выглядит странно. Сейчас сказано, что мы не выполнили какие-то пункты, а без них мы не можем идти дальше. Но смысл откладывать заседание? Ряд пунктов мы так и так не выполним, потому что это уже невозможно по времени. Я еще летом говорила, что собачке хвост отрезают постепенно, и это, видимо, часть этого гениального плана по отрезанию этого хвоста, уж простите за такие сравнения. И это издевательство над ребятами. Потому что они и так в напряжении, они не понимают – есть шанс, нет шанса", – сказала Светлана Журова.

По ее мнению, Международный паралимпийский комитет слишком далеко зашел в своих действиях против российских спортсменов.

"Еще одна удивительная вещь – в принципе Олимпийский комитет признал, что в России нет государственной системы допинга, а у Паралимпийского комитета требуют какие-то доказательства. Такое ощущение, что они сами очень далеко зашли и не могут остановиться, теперь им нужны еще какие-то отдельные доказательства. Но в целом могу сказать, что без наших спортсменов, которые в зимних видах спорта, можно сказать, были лидером многие годы, на Паралимпиаде будет все не так интересно даже для самих участников", – отметила Светлана Журова.

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