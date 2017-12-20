Градус истерии снижен. Эксперт о реакции стран Балтии на "Северный поток-2"

Страны Балтии меняют отношение к проекту "Северный поток-2", следует из совместного заявления глав правительств Латвии, Литвы и Эстонии. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач.

Страны Балтии коллективно покинули лагерь недругов российско-германского проекта газопровода "Северный поток-2". Эстония, Латвия и Литва уже не возражают против строительства трубопровода при условии, что он будет соответствовать законодательству ЕС. Такой вывод следует из итогового документа состоявшейся 18 декабря в Таллине встречи прибалтийских премьер-министров, сообщает Sputnik Эстония

Совместное заявление глав правительств не содержит традиционных для последних лет категорических возражений против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

"Принято к сведению, что проект "Северный поток-2" в случае его реализации должен полностью соответствовать применимому законодательству ЕС и принципам Энергетического союза", – говорится, в частности, в подписанном премьерами Юри Ратасом, Марисом Кучинскисом и Саулюсом Сквернялисом совместном заявлении.

Как отмечает Sputnik, эта формулировка отношения к проекту, вызвавшему раскол в Европе, означает радикальную смену позиции стран Балтии в вопросе о "Северном потоке-2". Итоговый документ Совета премьеров не содержит протеста против газопровода и утверждений о его несоответствии интересам Европы, о нежелательном росте зависимости от России.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что про изменение позиции пока говорить рано.

"Возможно, что градус, действительно, снижен. Но этой формулировке посвящена всего одна строчка в итоговом коммюнике. Там, помимо соответствия европейскому законодательству (которому "Северный поток-2", безусловно, соответствует), содержатся требования соответствия принципам европейского Энергетического союза. А они изначально были написаны так, чтобы любой российский проект в направлении Европы им не соответствовал. Но я согласен: действительно, истерических заявлений со стороны Эстонии, Латвии и Литвы нет – какими, например, грешат польские коллеги. И это позитивный сигнал. Возможно, что на уровне правительств есть готовность эффективно работать", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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