Градус истерии снижен. Эксперт о реакции стран Балтии на "Северный поток-2"

Совместное заявление глав правительств не содержит традиционных для последних лет категорических возражений против российского проекта газопровода "Северный поток-2".
"Принято к сведению, что проект "Северный поток-2" в случае его реализации должен полностью соответствовать применимому законодательству ЕС и принципам Энергетического союза", – говорится, в частности, в подписанном премьерами Юри Ратасом, Марисом Кучинскисом и Саулюсом Сквернялисом совместном заявлении.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что про изменение позиции пока говорить рано.
"Возможно, что градус, действительно, снижен. Но этой формулировке посвящена всего одна строчка в итоговом коммюнике. Там, помимо соответствия европейскому законодательству (которому "Северный поток-2", безусловно, соответствует), содержатся требования соответствия принципам европейского Энергетического союза. А они изначально были написаны так, чтобы любой российский проект в направлении Европы им не соответствовал. Но я согласен: действительно, истерических заявлений со стороны Эстонии, Латвии и Литвы нет – какими, например, грешат польские коллеги. И это позитивный сигнал. Возможно, что на уровне правительств есть готовность эффективно работать", – сказал Алексей Гривач в эфире радио Sputnik.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".
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