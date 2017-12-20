"Начинается большая игра". Политолог о визите Бориса Джонсона в Москву

На этой неделе ожидается визит в РФ главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Политолог Наталья Еремина в эфире радио Sputnik высказала мнение, что визит дает шанс "начать с новой страницы" отношения между двумя странами.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью польскому агентству РАР, что не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией.

На этой неделе Джонсон планирует посетить РФ. По словам британского министра, он "ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией".

"Мы помним трагическую историю (экс-госсекретаря США) Хиллари Клинтон и ее – буквально – "кнопку перезагрузки" отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе – нет возможности продолжить отношения, будто ничего не произошло", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания никогда не противилась введению санкций в отношении России, и пообещал, что в этом вопросе Лондон "останется непреклонен", защищая свои фундаментальные принципы.

Глава британской дипломатии выступает за поддержание рабочих отношений с Россией. "Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное – не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило", – заключил Джонсон.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина в эфире радио Sputnik высказала мнение, что визит Бориса Джонсона в РФ является для Лондона инструментом игры как на внешнеполитической арене, так и внутри Великобритании.

"Этот визит достаточно давно готовился, и давно уже говорили, что он необходим из-за действительно критических отношений между Соединенным королевством и Российской Федерацией. Но подобный визит является также и инструментом политической игры – не только на внешнеполитической арене, но и внутри Великобритании. Сейчас все члены правительства должны играть на поддержку либо идеологии своей партии, либо на поддержку персонально премьер-министра. А между представлениями о России министра иностранных дел и премьер-министра Терезы Мэй нет больших расхождений – здесь они поддерживают общую консолидированную точку зрения", – напомнила Наталья Еремина.

По ее словам, визит может стать инструментом для того, чтобы поставить некую точку в отношениях, чтобы "начать с новой страницы".

"Ситуация в отношениях сложилась уже достаточно тупиковая, из-за чего и этот визит все время откладывался. Великобритания высказывала свое недовольство Российской Федерацией, тем не менее ничего не менялось, и Великобритания понимает, что ничего не меняется. Внутри страны, наоборот, назревает кризис доверия к Терезе Мэй, она нуждается в большей поддержке. И если раньше ставка делалась на негативное отношение к России, то теперь, похоже, делается ставка на начало "большой игры" в отношениях с Россией. США сейчас фактически признали, что Россия для них не враг, а конкурент. Великобритания в этом следует за Соединенными Штатами. Значит, нужен диалог: без диалога будет невозможно ни о чем договариваться в спорных ситуациях, невозможно будет получить информацию из первых рук, прощупать почву и так далее. Поэтому этот визит может стать инструментом для того, чтобы поставить некую точку и "начать с новой страницы"", – считает Наталья Еремина.

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