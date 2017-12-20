РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Начинается большая игра". Политолог о визите Бориса Джонсона в Москву

16:3620.12.2017
(обновлено: 16:40 20.12.2017)
04071
© AFP 2017 / KIRSTY WIGGLESWORTHМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фотоМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2017 / KIRSTY WIGGLESWORTH
На этой неделе ожидается визит в РФ главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Политолог Наталья Еремина в эфире радио Sputnik высказала мнение, что визит дает шанс "начать с новой страницы" отношения между двумя странами.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, pool
"Британцы – они большие "иезуиты"". Политолог о словах Джонсона про Россию
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью польскому агентству РАР, что не верит в возможность перезагрузки отношений с Россией. 

На этой неделе Джонсон планирует посетить РФ. По словам британского министра, он "ни на секунду не верит в то, что можно перезагрузить отношения с Россией".

"Мы помним трагическую историю (экс-госсекретаря США) Хиллари Клинтон и ее – буквально – "кнопку перезагрузки" отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на этом этапе – нет возможности продолжить отношения, будто ничего не произошло", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания никогда не противилась введению санкций в отношении России, и пообещал, что в этом вопросе Лондон "останется непреклонен", защищая свои фундаментальные принципы. 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. 17 октября 2017
© AFP 2017 / Adrian Dennis
Эксперт: Тереза Мэй решила осложнить для Бориса Джонсона визит в Москву
Глава британской дипломатии выступает за поддержание рабочих отношений с Россией. "Есть определенные темы, которые я хотел бы обсудить, но крайне важно единственное – не может быть и речи о том, чтобы отношения выглядели так, как будто ничего никогда не происходило", – заключил Джонсон.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина в эфире радио Sputnik высказала мнение, что визит Бориса Джонсона в РФ является для Лондона инструментом игры как на внешнеполитической арене, так и внутри Великобритании. 

"Этот визит достаточно давно готовился, и давно уже говорили, что он необходим из-за действительно критических отношений между Соединенным королевством и Российской Федерацией. Но подобный визит является также и инструментом политической игры – не только на внешнеполитической арене, но и внутри Великобритании. Сейчас все члены правительства должны играть на поддержку либо идеологии своей партии, либо на поддержку персонально премьер-министра. А между представлениями о России министра иностранных дел и премьер-министра Терезы Мэй нет больших расхождений  – здесь они поддерживают общую консолидированную точку зрения", – напомнила Наталья Еремина.

По ее словам, визит может стать инструментом для того, чтобы поставить некую точку в отношениях, чтобы "начать с новой страницы". 

"Ситуация в отношениях сложилась уже достаточно тупиковая, из-за чего и этот визит все время откладывался. Великобритания высказывала свое недовольство Российской Федерацией, тем не менее ничего не менялось, и Великобритания понимает, что ничего не меняется. Внутри страны, наоборот, назревает кризис доверия к Терезе Мэй, она нуждается в большей поддержке. И если раньше ставка делалась на негативное отношение к России, то теперь, похоже, делается ставка на начало  "большой игры" в отношениях с Россией. США сейчас фактически признали, что Россия для них не враг, а конкурент. Великобритания в этом следует за Соединенными Штатами. Значит, нужен диалог: без диалога будет невозможно ни о чем договариваться в спорных ситуациях, невозможно будет получить информацию из первых рук, прощупать почву и так далее. Поэтому этот визит может стать инструментом для того, чтобы поставить некую точку и "начать с новой страницы"", – считает Наталья Еремина.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена