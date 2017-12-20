"Нормально для Америки". Политолог о новой фигурантке по "делу РФ" в США

Экс-кандидат в президенты США Джилл Стайн сотрудничает с властями по "российскому делу". Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ожидать от ее выступления в конгрессе можно чего угодно.

Экс-кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн заявила, что сотрудничает с сенатским комитетом по расследованию предполагаемого "вмешательства РФ в американские выборы", говорится в заявлении на сайте политика.

Ранее сообщалось, что Стайн вызывают в конгресс США по запросу сенатского комитета по разведке. По данным экс-сотрудника штаба Стайн, сенаторов заинтересовали ее выступления на телеканале RT, а также участие в ужине, организованном телеканалом в 2015 году, во время которого политик сидела за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стайн заявила о поддержке "легитимных расследований противозаконной деятельности", связанной с выборами в США, но предупредила об опасности политизации и падения стандартов качества журналистики, которые имеют место при освещении расследования в СМИ.

На выборах в 2016 году Стайн набрала чуть более 1% голосов – за нее проголосовали чуть менее 1,5 миллиона человек.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik отметил, что в США с каждым днем в рамках расследования по делу о "русском следе" появляются новые версии и обвиняемые.

"Это ненормально для любой политики, но "нормально" для Америки, которая периодически переживает "охоты на ведьм". Мы помним "эпоху маккартизма", когда ситуация дошла до запретов на профессию, времена холодной войны и лозунг "русские идут!". СМИ в Америке имеют особую власть над людьми, к ним относятся без должной иронии. В нынешней ситуации человек всего лишь появился на телеканале, и он уже вызывает гигантские подозрения. Это – абсолютно двойные стандарты, которые США не замечают за собой. И это очень прискорбно", – сказал Олег Матвейчев.

Джилл Стайн должна дать показания в рамках расследования "российского вмешательства", сама политик отрицает обвинения, однако ожидать от ее выступления можно все что угодно, продолжил политолог.

"Есть люди, которые могут не проявлять твердую позицию и даже заниматься оговорами. Особенно, если их в этом убедят. Может, она сочтет, что чего-то недополучила от Трампа или от союзничества с ним. Кроме того, у нее есть шанс: если она сыграет в пользу демократов, то это приведет к дальнейшим выгодам. Поэтому ожидать можно все что угодно", – считает Олег Матвейчев.

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