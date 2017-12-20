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Мнение: против России и ее союзников "цветные революции" уже не годятся

15:1720.12.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступает на заседании генеральной ассамблеи Международного комитета исторических наук в Москве. 29 сентября 2017Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступает на заседании генеральной ассамблеи Международного комитета исторических наук в Москве. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о необъявленной гибридной войне, которую Запад ведет против России и других стран СНГ. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие приемы сейчас выходят на первый план в этой войне.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стремление ряда стран действовать без учета последствий своих шагов для глобальной безопасности превращают мир в одну "горячую точку", заявил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Международная обстановка … характеризуется ростом турбулентности, непредсказуемостью политических и экономических процессов", – сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, ситуация все более "усугубляется стремлением ряда стран и связанных с ними игроков действовать в одностороннем порядке, без учета последствий их шагов для всей системы коллективной безопасности".

"В конечном итоге, главной жертвой такой безответственной политики оказываются обычные граждане, вне зависимости от того, где они проживают. Фактически мир превращается в одну сплошную "горячую точку"", – считает директор СВР.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Он также отметил, что США и "их послушные союзники" после провала "демократизации" Украины взяли курс на демонтаж действующих национальных систем руководства в странах СНГ. 

По словам Нарышкина, масштабы развернутой Западом работы позволяют говорить о необъявленной гибридной войне, которая ведется против наших государств. 

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik привел примеры этой необъявленной войны против России.                

"Я думаю, что Россия уже более или менее адаптировалась к этой гибридной войне. Одной из точек ее начала можно обозначить операцию по принуждению к миру Грузии в августе 2008 года. Ведь грузинские войска, которые были задействованы в том конфликте, были подготовлены американскими инструкторами. И сейчас неким продолжением является то, что происходит на Украине. Это то, что можно назвать "горячей фазой" этой войны. Так что и эта, и все остальные стадии гибридной войны против России уже задействованы", – считает Юрий Светов. 

Он высказал предположения о том, какие технологии воздействия на Россию и другие страны СНГ со стороны Запада сейчас выходят на первый план. 

"Технология "цветных революций" сейчас, похоже, уже несколько отодвинута на второй план – она стала слишком уж одиозной и заметной. Вдобавок и реакция на нее уже отработана. Сейчас в гибридной войне на передний план выходят санкции, они становятся одним из главных инструментов воздействия. Союзникам России, их политическим элитам показывают, что если они себя будут "плохо вести", то против них тоже могут ввести всевозможные запреты", – отметил Юрий Светов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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