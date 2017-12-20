Мнение: современные системы ПРО приближают человечество к дню "Х"

Япония планирует приобрести два американских комплекса ПРО Aegis Ashore, пишут СМИ. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik сравнил ситуацию с покупкой Польшей у американцев системы ПРО Patriot.

Правительство Японии одобрило размещение на территории страны двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, сообщает AFP.

По данным издания, в сумме стоимость двух комплексов составляет порядка 1,8 млрд долларов. При этом на закупку этих комплексов у США и установку потребуется несколько лет.

По расчетам двух комплексов Aegis Ashore должно быть достаточно, чтобы охватить всю территорию Японии.

Как уточняют в японском правительстве, покупка ПРО необходима в связи с угрозой, которая исходит со стороны КНДР и ее ракетной и ядерной программ.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik сравнил продажу США систем ПРО Японии с покупкой у американцев Польшей системы Patriot стоимостью 10 млрд долларов.

"Что касается Японии, на мой взгляд, это просто деятельность, связанная с зарабатыванием денег военно-промышленным комплексом США, который работает в тесной связи с масс-медиа, с основными каналами, распространяющими небылицы про угрозы, в том числе со стороны России. США продают ненужные системы, поскольку никакой угрозы нет. Примерно то же самое провернули с Польшей: им пытаются продать два дивизиона за 10 млрд долларов. Поляки ведь долго заявляли про "российскую угрозу", вот американцы и говорят: боитесь русских – покупайте. И с Японией сейчас, по-моему, что-то похожее. Это коммерческая деятельность. Они сами себя пугают, а потом покупают разное оружие, чтобы меньше бояться", – сказал Владимир Колотов.

По его словам, в целом современные системы ПРО создают достаточно серьезные проблемы для мировой безопасности.

"Вообще чем сложнее технические системы и чем больше существует разных компонентов, тем больше вероятность наличия какой-нибудь ошибки либо сбоя, которые могут привести к (несанкционированному) запуску ракет и, соответственно, к ответному запуску. То есть мы приближаемся к дню "Х", когда жизнь на планете Земля может прекратиться. Тем более что сейчас очень активно развиваются кибертехнологии и киберпреступность, то есть система может быть взломана каким-нибудь никому неизвестным хакером. Понятно, что у оружия более серьезные системы защиты, но, тем не менее, возможность такая существует. То есть, все это может поставить мир на грань катастрофы", – считает Владимир Колотов.

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