Крымский депутат: данные резолюции ГА ООН явно получены не в Крыму

Принятая Генассамблеей ООН украинская резолюция по Крыму не отражает реальную ситуацию на полуострове, заявил в эфире радио Sputnik депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.

В Кремле считают неправильной и не согласны с принятой Генассамблеей ООН украинской резолюцией по ситуации с правами человека в Крыму, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать принятие Генассамблей ООН резолюции, в которой осуждаются якобы нарушения прав человека в Крыму и незаконное установление на полуострове российских законов.

Накануне Генассамблея приняла украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. За документ проголосовали 70 государств, в основном страны ЕС, США и Грузия, против – 26, воздержались 76 стран. Генассамблея осудила "временную оккупацию" Россией части украинской территории и прозвала Москву выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям" прав человека в Крыму.

Власти Крыма отметили, что резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове, а только транслирует пропагандистские мифы Киева.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове.

"Эта резолюция ни в коей мере не соответствует реальной действительности, которая сложилась на полуострове. Никакие права человека, национальных меньшинств в Республике Крым не нарушаются. Наоборот, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией все народы и национальности, которые проживают на территории полуострова, получили поддержку. В том числе и крымско-татарский народ, который был, наконец, реабилитирован, чего не сделала Украина за все 23 года, пока Крым был в ее составе. Сегодня защите прав человека в Крыму уделяется большое внимание. Те данные, на которых основывается резолюция, были получены явно не на территории Республики Крым, а с территории Украины от экспертов, которые якобы разбираются в ситуации на полуострове, но не были там ни в 2014 году, ни сейчас. В очередной раз мы видим, как самая влиятельная международная площадка становится базой для реализации двойных стандартов. Мы видим, как наши оппоненты использую спекулятивные вопросы для того, чтобы попытаться навредить нашей стране. Но данная резолюция не повлияет ни на РФ, ни на положение дел на полуострове, ни на жизнь крымчан", – сказал Владислав Ганжара.

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