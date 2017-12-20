Эксперт: контактной группе по Донбассу предстоит решить два важных вопроса

В Минске началась встреча подгрупп по урегулированию ситуации на Донбассе. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение по поводу возможного прогресса в решении главных вопросов, которые стоят перед группой.

Тематические подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступили к работе в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", – говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Это заключительное в этом году заседание. На повестке дня насчитывается семь вопросов. Один из главных – обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук заявил, что стороны согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.

Стороны выражали надежду, что это произойдет до новогодних и рождественских праздников. Окончательная дата обмена пленными пока не определена.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе.

"Сегодня на заседании контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена", – сказал Грызлов журналистам в преддверии заседания группы в Минске.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин выразил мнение, что вопрос обмена пленными, а также тема прекращения миссии российских военных наблюдателей из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации на Донбассе станут главными на заседании контактной группы.

"Что касается выхода военных из совместного центра на Донбассе, то это весьма существенно и болезненно для дела урегулирования конфликта. Второй вопрос – это обмен пленными, который долго планировался, и его уже надо осуществлять. Но будет ли достигнут прогресс? Согласие обеих сторон по обмену пленными есть, но в самый последний момент обычно возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. Хочется надеяться, что здесь прогресс будет. Что касается возвращения российских военных в совместный центр контроля, то Украина в этом не заинтересована и будет всячески стараться сделать так, чтобы у российской стороны желания продолжать работу в этом направлении не было", – сказал Василий Стоякин.

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