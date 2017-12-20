Мнение: у США получилась очень двойственная и очень противоречивая доктрина

В МИД России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США, заявив, что она создает линию на противостояние. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американское руководство будет вынуждено скорректировать этот документ.

Новая стратегия нацбезопасности США задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами, а на противостояние, говорится в сообщении МИД РФ.

"Мы с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой стратегии национальной безопасности США, обнародованной 18 декабря. Ее ключевой посыл – "мир с позиции силы" – задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние. Вместо постановки задачи по выстраиванию партнерских отношений документ демонстрирует стремление любой ценой сохранить заметно ослабевшее американское доминирование на международной арене", – говорится в документе.

Ранее американская администрация представила новую стратегию нацбезопасности. Согласно тексту, основными угрозами Вашингтон считает амбиции России и Китая, действия "стран-изгоев" – Ирана и КНДР, а также международный терроризм. В своем выступлении по поводу представленной стратегии президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими государствами.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что новая стратегия нацбезопасности США работать не будет, и американское руководство будет вынуждено ее скорректировать.

"Что касается новой доктрины нацбезопасности США, то документ получился очень двойственный, очень противоречивый – он отражает и взгляды консерваторов-русофобов, и взгляды Дональда Трампа, который пытается что-то изобразить в виде дружбы с Россией, настаивая на том, что это отвечает интересам США. И, судя по всему, он (документ) работать не будет, и его заменят в ближайшее время, подкорректируют и отредактируют", – сказал Алексей Мухин.

В целом, по словам политолога, у России и США сегодня сохраняются сферы для сотрудничества, однако даже по ним есть существенные разногласия.

"Точки для сотрудничества России и США, конечно, существуют: например, в зоне противодействия терроризму, в работе, где взаимодействие России и США просто необходимо – это космическая сфера. Но по остальным направлениям, пожалуй, у нас полный провал. И здесь, скорее, надо говорить о том, на каких направлениях у нас разногласий нет. А таких направлений просто не существует, даже по тем направлениям, по которым мы сотрудничаем. На этих направлениях США просто стараются вести себя более аккуратно. Исключая борьбу с терроризмом, где противоречия проявляются в полной мере, как если бы мы конфликтовали по этому направлению. Эта такая борьба противоположностей. И такое положение вещей сохранится на ближайшие годы. Так как причин для изменения этой модели я не вижу", – отметил политолог.

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