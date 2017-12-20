Политолог: реакция Киева на вывод офицеров РФ из СЦКК "шита белыми нитками"

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела

Российские офицеры из СЦКК пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что украинская сторона и ее покровители на Западе пытаются представить ситуацию в выгодном для себя свете.

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

руппа российских офицеров в полном составе пересекла пункт пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе.

Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создал "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сожалеет об отзыве российских офицеров из совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

"Обидно, что Россия вывела (своих представителей) из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы", – сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров выразил мнение, что украинская сторона и ее покровители на Западе пытаются представить ситуацию в выгодном для себя свете.

"С уходом российских военных наблюдателей возрастает угроза для мирного населения Донбасса. Уже подтверждаются факты, что есть опасность провокаций в новогоднее время – вот это тревожно. Думаю, что (президент Украины Петр) Порошенко из последних сил пытается втянуть в эту ситуацию Запад и показать, что именно Россия отказывается от мирных действий – мол, вот и российские военные наблюдатели уходят, и это, дескать, их инициатива, теперь стоит ждать провокации от России. Настолько все шито белыми нитками. В Киеве даже не задумываются о том, что их действия столь явные и провокационные. У них есть цель, которую они тупо добиваются – не просто сохранить напряженность на Донбассе, а превратить ее в полноценную войну, чтобы потом представить себя стороной "униженной и оскорбленной" и получить от этого экономические дивиденды", – сказал Игорь Шатров.

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