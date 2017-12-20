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Мнение: отношения Саакашвили и Порошенко достигли "точки бифуркации"

09:5320.12.2017
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoУчастник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017Участник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в открытом письме призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

Пресс-секретарь украинского лидера обнародовал первое письмо Саакашвили, адресованное Порошенко, написанное на русском языке с орфографическими ошибками, где он пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры. Однако, как указал Цеголко, политик не сдержал слово.

В ответ на обнародование своего первого обращения Саакашвили опубликовал в своем Facebook второе, открытое письмо.

В частности, политик напомнил Порошенко, что в первом письме предлагал ему "вместе искать пути решения конфликта". "Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести", — написал он.

Саакашвили призвал президента признать, что он и его сторонники "не способны и не хотят менять Украину к лучшему". По мнению бывшего одесского губернатора, добровольная отставка Порошенко — это "почти последний шанс преодолеть политический кризис". Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политический аналитик информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отношения Порошенко и Саакашвили не способствуют установлению стабильности на Украине.

"Однозначно утверждать, что стоит за письмом Саакашвили, пока преждевременно. Проскальзывала информация о том, что на него в дальнейшем могут сделать ставку западные политические круги, если их по какой-то причине не будет устраивать (Петр) Порошенко. Исключать такой вариант развития событий нельзя, потому что как раз для авантюрных политических проектов фигура Саакашвили вполне могла бы устроить Запад, если они приведут его к власти на Украине. Совершенно очевидно, что отношения Порошенко и Саакашвили сейчас очень конфликтные и не способствуют установлению стабильности на Украине. В своих отношениях они достигли такой точки бифуркации, что однозначно предсказать, как будут развиваться события, сложно. Теоретически это может привести к отстранению Порошенко от власти или к окончательному удалению Саакашвили от Украины", — сказал Владислав Гулевич.

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