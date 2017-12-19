Мнение: в письме к Порошенко Саакашвили неадекватен, но там вся элита такая

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017

Пресс-служба президента Украины обнародовала письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко, выдержанное в примирительном тоне. Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik высказал свои предположения о целях, с которыми было написано это письмо.

Михаил Саакашвили в письме к президенту Украины Петру Порошенко пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в Facebook.

"Как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец, – ред.) на аллее Героев небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал. Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", – написал Цеголко.

Он приложил к записи фото письма на русском языке с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, в тексте встречаются слова "несмотрья", "польный" и "ошыбок".

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве пытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в то время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва политика большинство демонстрантов покинули дворец и направились к зданию Рады. Во время столкновений пострадали 60 сотрудников Нацгвардии.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили передал Порошенко письмо, составленное в примирительном тоне. Позже экс-губернатор Одесской области признал, что действительно направил президенту Украины послание.

Политолог Артур Атаев в эфире радио Sputnik высказал свои предположения о целях, с которыми было написано это письмо.

"Я думаю, то письмо, которое размещено (на странице Святослава Цеголко в Facebook) – это форма политического торга. Взаимодействие и контакты с действующей политической элитой Украины для Саакашвили имеют четко выраженную цель – получить политическую выгоду. Если ориентироваться на его заказчиков – а это отчасти западный истеблишмент, а отчасти украинский олигархат – можно предположить, что он формирует образ договороспособного, действующего, эффективного политика. Политика, который может не только на площадях "решать вопросы", но и может вести обстоятельные, серьезные переговоры", – сказал Артур Атаев.

Формат письма Саакашвили вызывает вопросы – но точно так же и вся политическая ситуация на Украине далека от нормальности, считает политолог.

"Сегодняшняя политическая ситуация на Украине – это "очень мутная вода". И разобраться, чего в этой ситуации точно хочет Саакашвили, наверное, даже он сам не сможет: ему приходится одновременно "давить на несколько педалей". Сам формат его письма вызывает, конечно, вопросы. Саакашвили неадекватен, как неадекватна и политическая элита Украины. Здесь они друг другу соответствуют – это неадекватные политические акторы. И ждать от них чего-то безусловно рационального и привычного не приходится", – считает Артур Атаев.