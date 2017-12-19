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Мнение: Западу пора "отодвинуть амбиции", когда на кону – жизни людей

18:3119.12.2017
(обновлено: 18:36 19.12.2017)
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© AFP 2017 / Noorullah ShirzadaБоевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в АфганистанеБоевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
ФСБ рассказала о действиях исламистов после поражения в Сирии и Ираке. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил необходимость налаживания сотрудничества Запада с РФ, ведь без этого обеспечить безопасность просто невозможно.

Международные террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. Во вторник он выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран – участниц СНГ.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт по безопасности рассказал, в чем состоит новая тактика террористов
"Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, где уже имеются позиции так называемого "Исламского государства"* и откуда боевики имеют возможность просачиваться на территорию стран СНГ", – сказал Бортников.

По словам главы ФСБ, боевики меняют тактику: главари группировок призывают своих сторонников переходить к "автономному джихаду".

Бортников добавил, что органы безопасности государств содружества перекрыли одиннадцать каналов переброски рекрутов, которые собирались участвовать в боевых действиях на стороне террористов в Сирии.

Спецслужбы также предотвратили нападения на дипломатические представительства входящих в организацию стран. Кроме того, силовики не допустили совершения терактов в России и в государствах Центральной Азии. 

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле
© AP Photo
Депутат: данные ФСБ подтверждают необходимость объединиться в борьбе с ИГ*
Директор Федеральной службы безопасности зачитал на заседании приветствие Владимира Путина. По словам президента, СНГ угрожают террористы, которые пытаются использовать Центральную Азию, Ближний Восток и Северную Африку как плацдарм для экспансии. Боевики вербуют и обучают новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие страны. 

Российский лидер отметил необходимость поиска "новых, более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы". 

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на рост террористической угрозы, российские спецслужбы делают все возможное для предотвращения террористических актов на территории России.

"В России сегодня идет сложная, но поступательно прогрессивная работа по вырабатыванию форм и методов успешного взаимодействия всех структур. Это не такой простой процесс, как кажется со стороны. Но смысл заключается в том, что политическое руководство России, специальные службы обеспокоены, они реально осознают масштабы и возможности террористической угрозы, которая распространяется с территории Афганистана, и, конечно, предпринимают соответствующие меры и информируют институты гражданского общества", – сказал Андрей Кошкин.

На прошлой неделе ФСБ предотвратила в Санкт-Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, которые планировали осуществить теракт 16 декабря. Позже президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов.

По мнению Андрея Кошкина, подобное взаимодействие РФ и США может стать примером для других западных стран.

"Мы тоже предупреждали США о готовящемся теракте в Бостоне, но американцы не смогли тогда справиться и не предотвратили террористический акт. А мы сейчас на 100% реализовали их разведданные. Особенно следует отметить разговор между нашим президентом и президентом США (Дональдом Трампом), о важности которого Трамп говорит сейчас с высокой трибуны. И это пример для западных государств. Без России невозможна архитектоника безопасности в Европе. Надо уже научиться отодвигать свои политические амбиции в сторону, когда на кон ставятся жизни людей, и выстраивать отношения, которые позволяют успешно предупреждать и совместно ликвидировать террористическую угрозу", – считает военный политолог.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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