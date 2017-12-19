Эксперт: роботами на подлодке "Хаски" будут управлять люди, и никак иначе

Атомную подлодку нового поколения "Хаски" оснастят роботами. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik предположил, какие задачи будут стоять перед комплексами, и как они будут выполняться.

Многоцелевую атомную подлодку пятого поколения "Хаски" оснастят робототехническими комплексами, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов. По его словам, робототехника на подлодке сможет работать как в воздухе, так и в воде.

"Разработки уже идут, сейчас облики сверстаны, они будут детализироваться", – отметил Власов.

Ранее стало известно, что облик "Хаски" уже определен и до конца декабря его представят главкому ВМФ. Научно-исследовательскую работу по проекту закончат в следующем году.

Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 километров, скорость – порядка 5-6 Махов. Типовые скорости современных ударных ракет российского флота – 2-2,5 Маха.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что проект может еще дорабатываться и модернизироваться.

"Что такое многоцелевая подлодка "Хаски", пока никто из экспертов точно не знает, потому что это еще аванпроект, который должен пройти согласование в Министерстве обороны, в Главном штабе ВМФ и быть утвержденным. А до того момента, пока подлодка встанет на стапеля, проект будет дорабатываться, модернизироваться. Тем не менее, можно уже сегодня сказать, что многоцелевая подлодка "Хаски" будет работать на ядерном реакторе, у нее будут многоцелевые торпеды, будут ракеты, примерно такие как "Калибр-НК"", – сказал Виктор Литовкин.

Что касается роботизированных комплексов, то, по словам эксперта, здесь также можно сделать некоторые предположения.

"Уже сегодня на подлодках есть роботизированные комплексы, которые входят в систему работы самих подлодок и силовых установок, систем управления, связи, целеуказания. Какие будут на "Хаски", можно только догадываться. Возможно, что это будут системы для освещения подводной обстановки. Например: через шлюзовую камеру будет запускаться роботизированный комплекс, который будет уходить от подводной лодки на определенное расстояние и "рассматривать" морское дно в поисках мин, затонувших вражеских торпед или подводных лодок, или проводить разведку, заниматься спасательными работами. Надо понимать, что этот робот будет управляться с подводной лодки по системам связи. Что касается роботизированных комплексов, которые будут в воздухе, то, наверное, это будут беспилотные летательные аппараты. Они будут "смотреть", например, где находятся корабли противника, будут оснащены системой для приема и передачи информации в центры управления ВМФ. Но все это только предположение. Но подчеркиваю, роботизированные комплексы будут под управлением человека. Только так, и никак иначе", – отметил военный эксперт.

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