Эксперт: роботами на подлодке "Хаски" будут управлять люди, и никак иначе

"Разработки уже идут, сейчас облики сверстаны, они будут детализироваться", – отметил Власов.
Ранее стало известно, что облик "Хаски" уже определен и до конца декабря его представят главкому ВМФ. Научно-исследовательскую работу по проекту закончат в следующем году.
Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что проект может еще дорабатываться и модернизироваться.
"Что такое многоцелевая подлодка "Хаски", пока никто из экспертов точно не знает, потому что это еще аванпроект, который должен пройти согласование в Министерстве обороны, в Главном штабе ВМФ и быть утвержденным. А до того момента, пока подлодка встанет на стапеля, проект будет дорабатываться, модернизироваться. Тем не менее, можно уже сегодня сказать, что многоцелевая подлодка "Хаски" будет работать на ядерном реакторе, у нее будут многоцелевые торпеды, будут ракеты, примерно такие как "Калибр-НК"", – сказал Виктор Литовкин.
Что касается роботизированных комплексов, то, по словам эксперта, здесь также можно сделать некоторые предположения.
"Уже сегодня на подлодках есть роботизированные комплексы, которые входят в систему работы самих подлодок и силовых установок, систем управления, связи, целеуказания. Какие будут на "Хаски", можно только догадываться. Возможно, что это будут системы для освещения подводной обстановки. Например: через шлюзовую камеру будет запускаться роботизированный комплекс, который будет уходить от подводной лодки на определенное расстояние и "рассматривать" морское дно в поисках мин, затонувших вражеских торпед или подводных лодок, или проводить разведку, заниматься спасательными работами. Надо понимать, что этот робот будет управляться с подводной лодки по системам связи. Что касается роботизированных комплексов, которые будут в воздухе, то, наверное, это будут беспилотные летательные аппараты. Они будут "смотреть", например, где находятся корабли противника, будут оснащены системой для приема и передачи информации в центры управления ВМФ. Но все это только предположение. Но подчеркиваю, роботизированные комплексы будут под управлением человека. Только так, и никак иначе", – отметил военный эксперт.
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