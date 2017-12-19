Мнение: планы Киева по траншам МВФ – "это просто бла-бла-бла"

Минфин Украины в 2018 году рассчитывает получить более двух траншей от МВФ. Эксперт Вячеслав Холодков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобного рода заявления слишком оптимистичны.

Минфин Украины в 2018 году рассчитывает получить более двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ), оставшиеся требования программы вполне реально выполнить, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Эта программа была рассчитана на четыре года и заканчивается в марте 2019 года, общий объем программы – 17,5 млрд долларов, из них 8,5 мы уже получили. Если мы смотрим на следующий год, Нацбанк видит два транша, я надеюсь, что мы получим больше, потому что почти все ключевые условия меморандума уже выполнены. Те, что не выполнены, абсолютно реалистично внедрить в следующем году", – сказал Данилюк на пресс-конференции.

Эксперт РИСИ Вячеслав Холодков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобного рода заявления слишком оптимистичны.

"Считаю, что такого рода заявления слишком оптимистичны. На самом деле ситуация на Украине с внешними долгами, прежде всего, с государственными, катастрофическая. За 9 месяцев этого года государственные долги выросли на 8,5% – до 77 млрд долларов. Это 83% от ВВП Украины. Подчеркиваю, это только государственные долги. В том числе внешний долг вырос до 48 млрд долларов (это без учета 3 млрд долларов, которые Украина должна России). Есть еще и внутренний долг – до 727 млрд гривен. График выплат составлен таким образом, что пик выплат приходится на 2019-2020 годы. А это годы очень важные для украинского правительства, поскольку предстоят президентские выборы. Поэтому сейчас правительство делает все для того, чтобы отложить выплаты за горизонт 2019 года", – сказал Вячеслав Холодков.

Что касается внутреннего долга, продолжил эксперт, то это удается сделать – проводится пролонгирование долга. А с внешним долгом все обстоит гораздо хуже, считает Вячеслав Холодков.

"МВФ уже неоднократно задерживал транши. И сейчас под вопросом предоставление следующего транша на сумму 1,9 млрд долларов, поскольку украинское правительство не выполняет многие требования МВФ. Дальнейший выпуск евробондов, на которые рассчитывает украинское правительство, на мой взгляд, под вопросом, особенно если украинское правительство откажется выполнить требование Лондонского суда, который в январе следующего года примет окончательное решение по поводу долга Украины перед Россией в 3 млрд долларов. Поэтому заявления о том, что Украина скоро получит очередной транш от МВФ или еще как-то урегулирует проблему внешнего долга – это не более чем "бла-бла-бла", вспышкопускательство", – заключил эксперт.

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