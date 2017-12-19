"Империализм в слегка обновленной бумажке". Американист о доктрине Трампа

В Кремле заявили об "имперском характере" новой стратегии национальной безопасности США. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вашингтонский истеблишмент сумел навязать Дональду Трампу свои взгляды.

В Кремле заявили об "имперском характере" новой стратегии национальной безопасности США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после беглого прочтения документа – особенно тех частей, в которых упоминается Россия – становится очевидным нежелание Вашингтона отказываться от однополярного мира.

В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" – готовность сотрудничать с Россией, если это в интересах американцев. Это, указал пресс-секретарь, соотносится с российским подходом. "Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", – отметил он.

При этом в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона по поводу предполагаемой угрозы со стороны Москвы.

Песков добавил, что стратегия национальной безопасности – объемный документ, его нужно внимательно изучить и осмыслить, соответствующие ведомства займутся этим.

Накануне американская администрация представила стратегию нацбезопасности. Согласно тексту, основными угрозами Вашингтон считает амбиции России и Китая, действия "стран-изгоев" – Ирана и КНДР, а также международный терроризм. В своем выступлении по поводу представленной стратегии президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими государствами.

Американский истеблишмент сумел сориентировать Трампа на ту стратегию, что была еще при предыдущей администрации – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал американист Дмитрий Михеев.

"Новая стратегия символизирует кардинальную переориентацию Трампа. Произошло очень важное событие. Стратегии у него как таковой не было, он все время ее нащупывал. Так называемое "глубинное государство" толкало его в одном направлении, инстинкт говорил о другом. Американский истеблишмент давил на Трампа и, наконец, сумел сориентировать на ту стратегию, которая существовала при (президенте Бараке) Обаме и раньше. Что произошло, Трамп поменял взгляды, или его засосало "вашингтонское болото"? Трамп совершенно не системный политик, он не умеет работать в коллективе, привык командовать, а не прислушиваться. В итоге "глубинное государство" в виде советников, генералов нашло подход к Трампу", – считает Дмитрий Михеев.

По его мнению, в стратегии можно увидеть явные противоречия.

"Стратегия очень интересная. Вроде Трамп повторяет, что Америка превыше всего, но явно говорит об активном американском участии в конкуренции за лидерство. Очертили три направления: основные противники, "страны-изгои", террористические организации. Россия и Китай – основные соперники в борьбе за лидерство. То есть, стратегией нам уготовано, что США с нами соперничают за лидерство. Значит, против России будет многосторонняя гибридная война во всех сферах – экономической, военной, политической и, конечно, информационная война. В случае с Китаем речь идет в основном об экономической войне. Доктрина фактически утверждает активную роль США в мире, от которой Трамп хотел отказаться. В данный момент принятие новой стратегической доктрины является возвращением к традиционной американской политике империализма, обернутой в слегка обновленную бумажку", – убежден Дмитрий Михеев.

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