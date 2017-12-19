Политолог: военные наблюдатели РФ покинули Донбасс из-за "вольностей" Киева

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела

Российские и украинские военные наблюдатели из СЦКК покинули Донбасс. Политолог Иван Мезюхо в эфире Sputnik выразил мнение, что уход российских офицеров-наблюдателей может обострить ситуацию на юго-востоке Украины.

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) благополучно пересекли линию соприкосновения, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

"Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца", – добавил Якубов.

Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД РФ заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Киев отверг обвинения Москвы, расценив это как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и ДНР.

СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

"Уход российских офицеров-наблюдателей из Донбасса может обострить ситуацию на востоке Украины. К сожалению, украинское государство не было с самого начала заинтересовано в мирном урегулировании ситуации на линии соприкосновения. И именно поэтому украинские военные позволяли себе вольности в отношении российских офицеров, препятствовали им осуществлять свою миротворческую миссию. Совершенно очевидно, что именно благодаря "усилиям" украинской стороны российские офицеры-наблюдатели были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Если бы украинские военнослужащие не создавали препятствий для работы российским офицерам, то миротворческая миссия российских военнослужащих была бы продолжена", – сказал Иван Мезюхо.

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