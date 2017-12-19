Политолог: военные наблюдатели РФ покинули Донбасс из-за "вольностей" Киева

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) благополучно пересекли линию соприкосновения, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД РФ заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.
В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.
"Уход российских офицеров-наблюдателей из Донбасса может обострить ситуацию на востоке Украины. К сожалению, украинское государство не было с самого начала заинтересовано в мирном урегулировании ситуации на линии соприкосновения. И именно поэтому украинские военные позволяли себе вольности в отношении российских офицеров, препятствовали им осуществлять свою миротворческую миссию. Совершенно очевидно, что именно благодаря "усилиям" украинской стороны российские офицеры-наблюдатели были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Если бы украинские военнослужащие не создавали препятствий для работы российским офицерам, то миротворческая миссия российских военнослужащих была бы продолжена", – сказал Иван Мезюхо.
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