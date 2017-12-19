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Мнение: палестинцы хотят расширить "фронт" борьбы по вопросу Иерусалима

12:0519.12.2017
(обновлено: 18:30 19.12.2017)
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© AFP 2017 / Thomas CoexСтолкновения палестинских протестующих с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. 15 декабря 2017Столкновения палестинских протестующих с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. 15 декабря 2017
© AFP 2017 / Thomas Coex
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за вето в Совбезе ООН по Иерусалиму. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин оценил шансы Палестины отстоять свою позицию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение.

Участники протестов и сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Спасибо, Никки Хейли. В Хануку вы говорили как настоящий маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп", – написал Нетаньяху в Twitter

Маккавей – первоначально прозвание Иуды Маккавея из династии Хасмонеев, возглавившего восстание против ига сирийских греков в 166-160 гг. до н.э. Позднее стало применяться к остальным сыновьям Маттафии, иудейского священника из рода Иоарива, потом распространенное на всех защитников и исповедников веры во время гонений Антиоха Епифана.

Ранее в понедельник США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает Вашингтон отменить данное решение. Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ воспользовались правом вето.

Сотрудник правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мнение: ситуация вокруг Иерусалима будет "подогреваться"
На этом фоне Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима, заседание состоится на этой неделе.

На рассмотрение Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции, который, по словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, "будет почти таким же, как заблокированный".

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин считает, что своим решением палестинцы пытаются вывести "дипломатическую борьбу" на более высокий уровень. 

"Решения Генассамблеи могут быть приняты большинством. И вполне может быть, что страны Азии и Африки поддержат Палестину в этом плане, как они поддерживали ее не раз в прошлом, когда были приняты пропалестинские и антиизраильские резолюции. И сейчас, видимо, палестинцы решили продолжить дипломатическое наступление, борьбу против решения Трампа по поводу признания Иерусалима столицей Израиля на более широком уровне – на уровне Генассамблеи ООН. Палестинцы хотят расширить "фронт". Так что борьба будет, видимо, продолжаться, и мы будем свидетелями нового раунда этой борьбы", – сказал Юрий Зинин в эфире радио Sputnik.

И у Палестины в данном случае, по мнению эксперта, есть все шансы отстоять свою позицию.

"Мне кажется, что шансов у палестинцев много, поскольку совершенно ясно, что это решение (США заблокировать резолюцию – ред.) идет вразрез со всеми предыдущими резолюциями ООН по Иерусалиму и проблеме урегулирования кризиса. Поэтому, наверное, палестинцев могут многие поддержать", – считает Юрий Зинин.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Peter Verkhpoliton
politon, а что это должно изменить? Статус Иерусалима законодательно закреплен правительством Израиля.
14:59
19.12.2017
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