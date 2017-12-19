Политолог прокомментировал задержку выхода наблюдателей РФ из Донбасса

Военные наблюдатели из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела реактивными системами залпового огня, который якобы вели ополченцы ДНР, говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованной на странице АТО в Facebook.
Ранее представитель самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что переход линии соприкосновения переносится на вторник по вине Киева.
"Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра", — заявил Якубов.
СЦКК был создан из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран после Минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал ситуацию.
"Вывод наших наблюдателей является закономерным шагом, потому что те механизмы, которые были выработаны непосредственно с участием киевской власти, при поддержке западных партнеров, ни к чему не привели. В данном случае сохранение нестабильности на юго-востоке Украины, сохранение там тлеющего конфликта, к сожалению, выгодно киевским властям просто потому, что за счет этого они могут нагнетать антироссийскую истерию, выстраивая свою внешнеполитическую и внутриполитическую линию на обвинение нашего государства во всех грехах. Играть по правилам Киева мы не собираемся – это чревато продолжением военных действий. Мы показываем международному сообществу, что Киев не просто недоговороспособен, а является именно той стороной, из-за которой реализация Минских соглашений невозможна. То, что наши наблюдатели не смогли пересечь линию огня, свидетельствует, что Минские соглашения, которые состоят из множества пунктов, не выполняются даже на уровне базовых пунктов — прекращение огня и отвод вооружений. Поэтому наш шаг выглядит оправданным, потому что сохранение статуса-кво, при котором Киев демонстрирует нежелание выполнять соглашения, но при этом постоянно апеллирует к России, ни к чему не приводит", — сказал Никита Данюк.
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