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Политолог прокомментировал задержку выхода наблюдателей РФ из Донбасса

09:0819.12.2017
(обновлено: 18:37 19.12.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii BoikoРоссийский военнослужащий в Соледаре Донецкой областиРоссийский военнослужащий в Соледаре Донецкой области
© AFP 2017 / Anatolii Boiko
Военные наблюдатели из СЦКК не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не собирается выполнять даже базовые пункты Минских соглашений.

Военные наблюдатели из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) не смогли пересечь линию соприкосновения в Донбассе из-за обстрела реактивными системами залпового огня, который якобы вели ополченцы ДНР, говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованной на странице АТО в Facebook.

Российские военнослужащие СЦКК в Соледаре Донецкой области
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
"Пространство для манипуляций". Политолог об отзыве военных РФ из СЦКК
"Боевики НЗФ ОРДЛО продолжают цинично нарушать предоставленные ими же гарантии безопасности и режим прекращения огня. Так, 18 декабря 2017, около 17:00 они обстреляли с использованием РСЗО населенный пункт Новолуганское… При этом стоит отметить, что на это же время должен был начаться переход линии разграничения офицерами российской стороны СЦКК через КПВВ "Майорск", который находится недалеко от района обстрела… украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день", — говорится в сообщении.

Ранее представитель самопровозглашенной ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил РИА Новости, что переход линии соприкосновения переносится на вторник по вине Киева.

"Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ Горловка-Майорск, где должен был состояться переход офицеров РФ и ВСУ, покинули место патрулирования. Руководство представителей Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК приняло решение в целях безопасности сегодня не пересекать линию соприкосновения. Украинская сторона так и не предоставила транспорт, повторная попытка пересечь линию соприкосновения будет завтра", — заявил Якубов.

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Мнение: в Киеве ищут новые аргументы для "перевода стрелок" на Донбасс
Москва решила отозвать своих военных наблюдателей из Донбасса после того, как работа российских представителей в совместном Центре по контролю и координации в Донбассе стала невозможной. В Киеве в связи с этим предлагают вообще ликвидировать СЦКК.

СЦКК был создан из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран после Минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал ситуацию.

 "Вывод наших наблюдателей является закономерным шагом, потому что те механизмы, которые были выработаны непосредственно с участием киевской власти, при поддержке западных партнеров, ни к чему не привели. В данном случае сохранение нестабильности на юго-востоке Украины, сохранение там тлеющего конфликта, к сожалению, выгодно киевским властям просто потому, что за счет этого они могут нагнетать антироссийскую истерию, выстраивая свою внешнеполитическую и внутриполитическую линию на обвинение нашего государства во всех грехах. Играть по правилам Киева мы не собираемся – это чревато продолжением военных действий. Мы показываем международному сообществу, что Киев не просто недоговороспособен, а является именно той стороной, из-за которой реализация Минских соглашений невозможна. То, что наши наблюдатели не смогли пересечь линию огня, свидетельствует, что Минские соглашения, которые состоят из множества пунктов, не выполняются даже на уровне базовых пунктов — прекращение огня и отвод вооружений. Поэтому наш шаг выглядит оправданным, потому что сохранение статуса-кво, при котором Киев демонстрирует нежелание выполнять соглашения, но при этом постоянно апеллирует к России, ни к чему не приводит", —  сказал Никита Данюк.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Дмитрий Жеребцов
А следующим шагом отказаться от гарантирования Минских соглашений и начать официальные поставки новейших видов оружия в Донецк и Луганск. С одновременным признанием ДНР и ЛНР.
10:13
19.12.2017
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vovan buyvolov
Комиссию туда нужно направлять по примеру комиссий в Грузию и Сирию, вот только тогда Парашенка поймет, что и к чему)))
09:55
19.12.2017
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nataigolenko
Наглость-недоговорность укров требует для понуждения
восстановления нормально-допустимого статуса отношений применения гибридных мер: сочетания слов-сил давления со стороны РФ. Тут кратко-сильно-временно ударив по больному месту укров добиться их шевелиться в нужном РФ направлении.
09:42
19.12.2017
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