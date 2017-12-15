"Верх цинизма". Американист о практике вмешательства США в выборы в РФ

Посольство США утверждает, что не вмешивается в российские выборы. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил об американском законодательстве, которое поддерживает "агентов перемен".

Обвинения Москвы в том, что США вмешиваются в российские выборы, ложны, они наносят ущерб попыткам восстановить двусторонние отношения, заявила РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Ранее в пятницу, 15 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе посольство США. Он уточнил, что американские дипломаты участвуют "в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных".

"Эти обвинения ложны и способны нанести ущерб. Подобные заявления, как и озвученные ранее обвинения в адрес США в поддержке ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ – ред.) — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры", — заявила Олсон.

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин напомнил об американском законодательстве, которое поддерживает "агентов перемен".

"США на протяжении очень долгого времени вмешиваются в российские выборы, причем делают это согласно американскому же законодательству. Можно много назвать законов, но самый яркий из них – это закон "О демократии в России". Закон был принят еще в 2002 году, и согласно документу, каждый год российской несистемной оппозиции Соединенные Штаты предоставляют 50 миллионов долларов. Повторяю, каждый год. И эта сумма, как правило, увеличивается в каждый выборный цикл. Можно ожидать, что и в следующем году 50 миллионов долларов попадут тем, кого сами американцы называют "агентами перемен". Для американцев самое главное, чтобы никто не знал, кто именно их получает. Эти деньги пойдут не на приюты для бездомных, а для достижения политических целей, что запрещено российским законодательством. Но американцам закон не писан. Конечно, это верх цинизма, когда США, с одной стороны, принимают такое законодательство, а с другой – делают заявления, мол, мы не вмешиваемся в ваши избирательные кампании. Это верх цинизма. Но нужно знать, с кем мы имеем дело", — сказал Александр Домрин.



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