"Провокация? Может, и да. Но ты же поддался". Мнение о приговоре Улюкаеву

Адвокаты экс-министра заявили, что будут обжаловать приговор.
Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение суда должно стать аргументом в деле борьбы с коррупцией.
"На сегодняшний день это самый высокопоставленный чиновник, который когда-либо привлекался у нас по делу о взятке. Естественно, что вокруг этого много шума. Но на самом деле ничего странного в приговоре и в методах работы следствия не было. Позиция защиты Улюкаева: дескать, это была провокация, не играет никакой роли. Провокация? Возможно. Но ты же поддался. Как воспримут решение суда остальные чиновники? Думаю, что именно так, как и должны воспринять: что неприкасаемых у нас в стране нет. Естественно, что те, кто пристрастился к воровству и взяткам, будут искать какие-то изощренные методы. А для тех, кто только склоняется, это станет очень мощным аргументом в пользу того, чтобы не пачкать руки", – сказал Олег Матвейчев.
По словам политолога, представители оппозиции, встав на защиту Улюкаева, демонстрируют непоследовательность.
"Наша оппозиция в течение пятнадцати лет рассказывает, что нужно бороться с коррупцией: мол, ничего не делают, никого не сажают. Как только прозвучал приговор Улюкаеву, оппозиция встала на его защиту. Потому что действуют по принципу: что бы ни делала власть, против этого надо бороться. Главная задача – устроить какой-нибудь "майдан", дестабилизацию и так далее", – отметил политолог.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!