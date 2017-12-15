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"Провокация? Может, и да. Но ты же поддался". Мнение о приговоре Улюкаеву

18:5615.12.2017
(обновлено: 18:58 15.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком судеАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Суд вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы в РФ – экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение суда должно стать аргументом в деле борьбы с коррупцией.

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Адвокат о приговоре Улюкаеву: главный вопрос – суровое ли наказание?
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 15 декабря, вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Адвокаты экс-министра заявили, что будут обжаловать приговор.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение суда должно стать аргументом в деле борьбы с коррупцией.

"На сегодняшний день это самый высокопоставленный чиновник, который когда-либо привлекался у нас по делу о взятке. Естественно, что вокруг этого много шума. Но на самом деле ничего странного в приговоре и в методах работы следствия не было. Позиция защиты Улюкаева: дескать, это была провокация, не играет никакой роли. Провокация? Возможно. Но ты же поддался. Как воспримут решение суда остальные чиновники? Думаю, что именно так, как и должны воспринять: что неприкасаемых у нас в стране нет. Естественно, что те, кто пристрастился к воровству и взяткам, будут искать какие-то изощренные методы. А для тех, кто только склоняется, это станет очень мощным аргументом в пользу того, чтобы не пачкать руки", – сказал Олег Матвейчев.

По словам политолога, представители оппозиции, встав на защиту Улюкаева, демонстрируют непоследовательность.

"Наша оппозиция в течение пятнадцати лет рассказывает, что нужно бороться с коррупцией: мол, ничего не делают, никого не сажают. Как только прозвучал приговор Улюкаеву, оппозиция встала на его защиту. Потому что действуют по принципу: что бы ни делала власть, против этого надо бороться. Главная задача – устроить какой-нибудь "майдан", дестабилизацию и так далее", – отметил политолог. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Inban
Что значит "неприкасаемых у нас в стране нет"? Что за бред? А сечин?
19:29
15.12.2017
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romanenko.sb
Сколько же жизней загубил Сечин...хотя, нет в политике ни одного с чистым рыльцем, просто сажать нужно каждого второго...
19:28
15.12.2017
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