"Провокация? Может, и да. Но ты же поддался". Мнение о приговоре Улюкаеву

Суд вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы в РФ – экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение суда должно стать аргументом в деле борьбы с коррупцией.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 15 декабря, вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Адвокаты экс-министра заявили, что будут обжаловать приговор.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение суда должно стать аргументом в деле борьбы с коррупцией.

"На сегодняшний день это самый высокопоставленный чиновник, который когда-либо привлекался у нас по делу о взятке. Естественно, что вокруг этого много шума. Но на самом деле ничего странного в приговоре и в методах работы следствия не было. Позиция защиты Улюкаева: дескать, это была провокация, не играет никакой роли. Провокация? Возможно. Но ты же поддался. Как воспримут решение суда остальные чиновники? Думаю, что именно так, как и должны воспринять: что неприкасаемых у нас в стране нет. Естественно, что те, кто пристрастился к воровству и взяткам, будут искать какие-то изощренные методы. А для тех, кто только склоняется, это станет очень мощным аргументом в пользу того, чтобы не пачкать руки", – сказал Олег Матвейчев.

По словам политолога, представители оппозиции, встав на защиту Улюкаева, демонстрируют непоследовательность.

"Наша оппозиция в течение пятнадцати лет рассказывает, что нужно бороться с коррупцией: мол, ничего не делают, никого не сажают. Как только прозвучал приговор Улюкаеву, оппозиция встала на его защиту. Потому что действуют по принципу: что бы ни делала власть, против этого надо бороться. Главная задача – устроить какой-нибудь "майдан", дестабилизацию и так далее", – отметил политолог.

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