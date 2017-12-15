Эксперт о пресечении терактов в Петербурге: следствие выявит всю цепочку

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ*, готовивших теракты в Петербурге, в том числе в Казанском соборе. Эксперт по безопасности Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik отметил, что исполнители терактов – это только "вершина айсберга".

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников "Исламского государства" (ИГ)* в Санкт-Петербурге. Один из задержанных признался, что готовился устроить взрыв в городе.

"Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы", – сказал он.

По данным ФСБ, теракт планировали совершить 16 декабря. Руководство ячейкой сторонников ИГ* осуществлялось главарями организации из-за рубежа с помощью мессенджера Telegram.

Как позднее сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест одного из задержанных – Евгения Ефимова – изготовившего взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор.

"В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский Собор", – говорится в сообщении.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"При предотвращении террористического акта люди, которые взяты с поличным при подготовке к совершению теракта – это только вершина айсберга. А дальше оперативное расследование продвигается в направлении организаторов, заказчиков, людей, которые вербовали исполнителей, готовили, вооружали, обеспечивали всем необходимым. То есть следствие старается выявить всю цепочку для того, чтобы больше не допустить повторов подобных актов", – сказал Иосиф Линдер.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



