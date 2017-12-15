Эксперт о пресечении терактов в Петербурге: следствие выявит всю цепочку

"Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы", – сказал он.
По данным ФСБ, теракт планировали совершить 16 декабря. Руководство ячейкой сторонников ИГ* осуществлялось главарями организации из-за рубежа с помощью мессенджера Telegram.
Как позднее сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест одного из задержанных – Евгения Ефимова – изготовившего взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор.
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
"При предотвращении террористического акта люди, которые взяты с поличным при подготовке к совершению теракта – это только вершина айсберга. А дальше оперативное расследование продвигается в направлении организаторов, заказчиков, людей, которые вербовали исполнителей, готовили, вооружали, обеспечивали всем необходимым. То есть следствие старается выявить всю цепочку для того, чтобы больше не допустить повторов подобных актов", – сказал Иосиф Линдер.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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