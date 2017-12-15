Адвокат о приговоре Улюкаеву: главный вопрос – суровое ли наказание?

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии и штрафу 130 млн рублей. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал решение суда.

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Осужденный назвал приговор несправедливым.

Сумма штрафа эквивалентна взятке, которую получил Улюкаев. Домашний арест экс-министру засчитают в срок наказания.

Установлено, что Улюкаев получил взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина за действия, входящие в его служебные полномочия – подготовку отзыва на сделку о покупке "Роснефтью" "Башнефти".

Адвокаты бывшего министра заявили, что будут обжаловать приговор.

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе в эфире радио Sputnik прокомментировал решение суда.

"Думаю, что суд исходил из позиции, которую избрал Улюкаев, и из доказательств, которые есть в деле. Улюкаев свою вину не признавал. Но он взрослый человек, ему дали портфель весом в 22 килограмма, а он даже не поинтересовался, что в портфеле. То есть деньги были реально переданы. Другое дело – позиция защиты, которую они выбрали: отрицать очевидные обстоятельства и факты. Суд посчитал эту позицию несостоятельной и принял позицию обвинения о том, что взятка все-таки была передана. Конечно, обсуждается вопрос: суровое ли наказание? Право суда – давать столько, сколько он в данной ситуации посчитал возможным, исходя из статуса лица, который сам приехал забирать "подарки". Суд ему не поверил. И здесь нарушение закона усмотреть трудно – суд исходил и из других доказательств, которые опровергают версию защиты", – сказал Михаил Иоффе.

Он отметил, что сейчас трудно прогнозировать присутствие на судебном заседании апелляционной инстанции главного свидетеля, главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Я, как законопослушный человек, считаю, что Сечин должен был прийти в суд и подтвердить свои показания, которые он давал на предварительном следствии. Мог бы подтвердить все это в лицо Улюкаеву. Сейчас трудно сказать, как поступит суд апелляционной инстанции: посчитает ли необходимым все-таки заслушать Игоря Ивановича в судебном заседании или нет. Трудно сказать, какие доводы будут выдвигаться адвокатами, самим осужденным в этой ситуации. Любые прогнозы будут гаданием на кофейной гуще. Поэтому состоится суд – он и должен будет принять объективное решение. Конечно, для чистоты дела показания, которые даются в лицо на судебном заседании – это очень сильный довод и аргумент", – отметил Михаил Иоффе.

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