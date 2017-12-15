Украинский политик: в Киеве видят лишь один вариант по Донбассу

Конфликт на востоке Украины находится дальше от разрешения, чем когда-либо, заявили в ОБСЕ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik возложил вину за такую ситуацию на позицию киевских властей.

Украина спустя 3,5 года конфликта в Донбассе находится дальше от его урегулирования, чем когда-либо, заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, в последние три недели произошла значительная эскалация конфликта, сотрудники миссии отмечают существенный рост числа нарушений перемирия. Так, на последней неделе было зафиксировано 20 тысяч случаев нарушения режима тишины, что стало сильнейшим всплеском насилия с марта этого года.

"Они (стороны конфликта) не приблизились к прекращению насилия. Спустя 3,5 года мы дальше от разрешения (конфликта), чем когда-либо. Конец (этому) не виден", – заявил Хуг на брифинге.

По его словам, стороны конфликта должны обратить внимание на ухудшение ситуации и реализовать Минские соглашения. Как сказал Хуг, в ОБСЕ не теряют надежды на мир, поскольку убеждены, что по обе стороны конфликта заинтересованы в мире. "Прогресс может быть достигнут, мосты могут быть построены, мир может быть восстановлен", – считает замглавы СММ ОБСЕ.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что виной всему позиция Киева.

"Украинская власть, которая пришла путем государственного переворота, изначально не хотела урегулировать этот конфликт. Подталкиваемые американцами они создавали не Украину как независимое государство, а страну "АнтиРоссию", пытались вовлечь в конфликт РФ и россиян. Но не получилось. Да, украинские власти подписали Минские соглашения, но не для того, чтобы их выполнить, а чтобы постоянно выдвигать какие-то "хотелки". Например, принятый парламентом закон об амнистии (президентом Украины) Петром Порошенко не подписан. А это означает, что невозможно реализовать один из пунктов Минских соглашений – обмен пленными. Уже и европейцы напоминали – мол, надо подписать. Но Порошенко не подписывает. Мировое сообщество, и прежде всего Россия, подталкивают стороны к внутреннему диалогу: мол, разговаривайте, тогда можно решать вопрос. Но поскольку украинская власть понимает, что все равно закончит судом в Гааге, то не видит другого варианта, как продолжение конфликта. Это печальный итог", – сказал Владимир Олейник.

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