Мнение: на смену эпохи Мердока приходит неопределенность

Disney купил большую часть компании 21st Century Fox за $52,4 млрд. В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что сделка имеет символическое значение.

Конгломерат Walt Disney Company заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании Disney.

В распоряжение Disney также перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky – 39% и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu.

© Flickr / Chris Goldberg Twentieth Century Fox

Генеральный директор и председатель компании Disney Роберт Айгер останется на своей должности.

В ходе сделки будет выделена часть активов, которые будут проданы отдельно. Среди них сеть вещания Fox Broadcasting и сети Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network.

The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанк, штат Калифорния.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешняя сделка символизирует собой смену эпох в медийном бизнесе.

"Говорят, что престарелый Руперт Мердок отходит от бизнеса, он передает свои дела двум своим сыновьям. Возможно, новое поколение Мердоков не столь способно вести агрессивные действия в бизнесе, не столь "зубасто". Так нередко бывает. Отцы-основатели корпораций, как правило, действуют наступательно. А сыновья, выросшие в тепличных условиях, не всегда могут быть такими жесткими бизнесменами. Отпечаток Мердока лежит на всей его империи, а это уже, как минимум, 50 лет деятельности на медийном рынке. Считается, что с его уходом, передачей активов тот стиль, в котором ведет свой бизнес Мердок, будет меняться. Завершается одна эпоха, начинается другая. И в этом плане растет некая неопределенность относительно того, каким будет стиль, поведение, вкусы новых медийных средств. Каким образом они будут развиваться, как себя будут ощущать в новых условиях. Кроме того, есть и политический аспект. Можно сделать предположение, что этот передел усилит позиции либеральных СМИ в американском, а, может, и в мировом медийном пространстве", – сказал Владимир Васильев.

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