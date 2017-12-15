"Интрига есть". Аналитик о начале избирательной кампании в России

В ЦИК рассказали, когда стартует президентская избирательная кампания. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что предвыборная гонка может быть напряженной, а явка на выборах – достаточно высокой.

Президентская избирательная кампания начнется сразу после официальной публикации в "Российской газете" постановления о назначении Советом Федерации выборов главы государства в 2018 году, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

"Для нас заявление о старте кампании это еще не совсем начало. Мы ждем момента официальной публикации решения о назначении выборов в "Российской газете"… Как опубликуют, так началась кампания", – сказал Шевченко.

По закону на публикацию постановления о начале избирательной капании в "Российской газете" отводится пять дней.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что предвыборная кампания не будет лишена интриги.

"Президентские выборы воспринимаются людьми как выборы очень серьезные. Это не кампания местного уровня, которая иногда проходит незаметно для избирателей. Поэтому, скорее всего, явка на выборах будет достаточно высокой. Уже сейчас идут серьезные дискуссии о том, кто займет второе место на выборах. И в этом смысле предвыборная кампания может быть напряженной. Интрига есть. Будет борьба нишевых кандидатов за статус на своем "поле", в своем сегменте электората. И в этом смысле мы увидим напряженное соревнование. Вполне возможно, что будут предприниматься попытки конкретных персонажей напомнить о себе. Другое дело, как это может повлиять на ход президентской кампании. Я думаю, что незначительно. Потому что сейчас нет перегрева общественных настроений", – сказал Михаил Нейжмаков.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах уже заявили действующий президент России Владимир Путин, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 20 декабря. Как ожидается, им станет Владимир Жириновский.

Свои кандидатуры намерены выставить также журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. О своих президентских амбициях также заявлял председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов.

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