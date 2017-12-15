"Не по адресу". Военный эксперт о новых претензиях НАТО к России по РСМД

НАТО призвало Россию поддерживать "активный диалог" с США по договору о РСМД. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что обстановка вокруг договора накаляется преднамеренно.

НАТО призывает Россию вести активный диалог с США по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается в заявлении Североатлантического совета.

"Члены альянса зафиксировали российскую ракетную систему, которая вызывает серьезное беспокойство. НАТО призывает Россию обратить внимание на это беспокойство, действуя основательно и прозрачно, а также принимать активное участие в техническом диалоге с США", – говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

"США действуют в соответствии со своими обязательствами по договору о РСМД и привержены тому, чтобы строго соблюдать их", – сообщается в заявлении.

Отмечается, что члены альянса приветствуют продолжение попыток США наладить взаимодействие с Россией в двусторонним и многостороннем форматах, включая Специальную контрольную комиссию, которая занимается разрешением вызывающих беспокойство вопросов о соблюдении Россией договора о РСМД.

Члены НАТО придерживаются единого мнения, что эффективный контроль вооружений остается существенным элементом стратегической стабильности и коллективной безопасности, поэтому члены альянса выступают за сохранение договора о РСМД, говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что США фактически вышли из договора о РСМД. При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что не Россия, а именно США нарушают ДРСМД.

"Натовцы обращаются не по адресу. Это мы должны предъявлять к ним претензии по поводу того, что они нарушают этот договор. До настоящего момента американская сторона никоим образом не доказала, что Россия нарушает этот договор: не названы места проведения так называемых испытаний каких-то там ракет, не названы типы ракет, в общем, нет никаких данных. При этом после того, как в 2002 году США вышли из договора об ограничении систем ПРО, у американских военных началась "свистопляска" с проведением испытаний противоракетной системы глобального базирования, когда в качестве учебных ракет стали использоваться и используются сейчас все те ракеты, которые запрещены ДРСМД. Кроме того, в этом году американский конгресс принял специальное решение о разработке крылатой ракеты наземного базирования, запрещенной ДРСМД. И под это уже выделены деньги – 58 млн долларов", – сказал Владимир Козин.

И США сейчас, по мнению военного эксперта, пытаются "прикрыть" собственные нарушения.

"Есть конкретные признаки того, что, во-первых, США уже неоднократно нарушали ДРСМД, испытывая противоракетные системы, и, во-вторых, они нарушат этот договор путем создания крылатой ракеты средней дальности, которую, кстати, США вполне могут передать своим союзникам по НАТО. Кроме того, в конгрессе США появилась резолюция, в которой прописано, что американцы могут выйти из договора – либо полностью, либо частично. Так что резюме такое: американцы в последнее время специально накалили обстановку вокруг так называемых российских нарушений, чтобы, прежде всего, прикрыть свои собственные приготовления, замаскировать собственные нарушения данного договорного акта", – считает Владимир Козин.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. США предлагали России "вернуться к соблюдению" договора, Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать договор о РСМД.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Министр также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

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