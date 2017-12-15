Политолог: Москва протянула Вашингтону "оливковую ветвь"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов Соединенных Штатов. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку нынешнему состоянию отношений между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за признание экономических успехов США, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции", – сообщила Сандерс.

Вечером в четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели двусторонние отношения и положение дел в кризисных точках, особое внимание уделив Корейскому полуострову.

Как отметила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Это, по словам российского президента, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.

Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить некоторые свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США. У двух стран много тем, по которым они могли бы объединиться и работать совместно, заявил Путин.

"Исхожу из того, что в интересах американского и российского народов мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, преодолевать общие угрозы", – сказал он.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил тональность выступления Путина.

"Я особое внимание обратил на то, в какой тональности на пресс-конференции шел разговор о президенте США: ни одного личного выпада, никаких персональных претензий – скорее понимание и даже сочувствие. При этом была затронута тема, о которой сейчас мало говорится: положительные подвижки в экономике Соединенных Штатов, которые произошли за время президентского срока Дональда Трампа. Путин подчеркнул это обстоятельство, а также выразил надежду, что обстоятельства, мешающие России и США совместно работать, будут преодолены", – сказал Юрий Светов.

Он предположил, что те политики в США, которые не заинтересованы в улучшении отношений с Россией, теперь с новой силой "набросятся" на Трампа.

"Оливковая ветвь из Москвы была протянута. Вопрос в том, будет ли она в итоге принята или отвергнута. Потому что определенные силы в США, скорее всего, сразу набросятся на это (телефонную беседу Трампа и Путина – ред.) в своих пресловутых "расследованиях" связей Трампа с Россией и в своих обвинениях, что он пророссийски настроен", – считает Юрий Светов.

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