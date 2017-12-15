Киновед оценил шансы "Нелюбви" Звягинцева получить "Оскар"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в шорт-лист премии "Оскар". Киновед Илья Руднев поделился с радио Sputnik мнением о том, сможет ли этот фильм стать номинантом и получить премию.

Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили в пресс-релизе организаторы премии.

Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинантов на премию. Помимо фильма Андрея Звягинцева в список вошли фильмы "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили), "На пределе" (Фатих Акин, Германия), "О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия), "Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль), "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан), "Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал), "Рана" (Джон Тренгов, ЮАР) и "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Вручение наград состоится 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по московскому времени).

Ранее фильм "Нелюбовь" был номинирован на премию "Золотой глобус". Вручение этой награды традиционно открывает сезон кинопремий в США и во многом очерчивает круг будущих претендентов на премию киноакадемии США "Оскар".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

Редактор сайта film.pro, киновед Илья Руднев в эфире радио Sputnik оценил шансы фильма Звягинцева стать номинантом на "Оскар" и получить премию.

"Шансы попасть в номинанты и даже в лидеры у этого фильма очень высокие. Например, прошлый фильм Звягинцева "Левиафан" выиграл "Золотой глобус", что стало, по сути, абсолютно немыслимым, так как до этого ни один российский фильм – были только советские – до Звягинцева не получал "Золотой глобус". Так что шансы есть. Ну а главный конкурент, на мой взгляд, это, наверное, шведский фильм "Квадрат", который тоже попал в шорт-лист, победитель Каннского фестиваля этого года. По мнению критиков, он остроактуальный, с сатирой на современное искусство и образ жизни западного человека", – сказал Илья Руднев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!