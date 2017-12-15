Эксперт: не думаю, что США удастся запретить "Северный поток-2"

СМИ рассказали, как США намерены заблокировать проект "Северный поток-2". Эти сообщения в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин.

Команда американского госсекретаря Рекса Тиллерсона работает над способом заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на чиновника из Госдепа.

"Поскольку "Северный поток-2" пройдет через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода", – заявил помощник госсекретаря Аарон Уэсс Митчелл сенатскому подкомитету по международным отношениям.

По словам дипломата, новый трубопровод сосредоточит в себе 75% поставляемого в Европу российского газа. Он также выразил мнение, что такой расклад не соответствует интересам Европы и США.

Ранее датский парламент одобрил законопроект, позволяющий запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны.

Против создания "Северного потока-2" выступает ряд стран, среди которых США и Украина. Киевская сторона опасается утратить доходы от транзита российского газа, в то время как Вашингтон планирует экспортировать в Европу СПГ.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это уже вопрос географии: возможно ли дойти до территории Германии, не затрагивая территориальные воды Дании. "Газпром" говорит, что можно. Я не думаю, что можно полностью заблокировать строительство. Центральный вопрос в том, чтобы получить разрешение на работу газопровода, то есть стать оператором. Комиссия хочет, чтобы такие газопроводы как "Северный поток-2" попали под третий пакет (третий энергетический пакет – составная часть законодательства ЕС по либерализации газового и энергетического рынков – ред.). Если в течение пары месяцев им удастся провести это решение, это тоже не критично, нужно будет вести переговоры. Если не удастся, они, видимо, будут регулировать режим газопроводов, которые связаны с "Северным потоком-2". Не думаю, что можно запретить строительство, но вопросы с режимом использования будут", – считает Владимир Фейгин.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 млрд евро предполагает создание двух ниток газопровода от российского побережья до Германии. Общая мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод должен пройти рядом с "Северным потоком".

Трубопровод пройдет через Балтийское море. В частности, он будет пролегать через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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