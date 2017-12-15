Мнение: Белый дом в корейском вопросе попал в собственную ловушку

Пресс-служба Кремля рассказала о телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа по проблеме Корейского полуострова. Свое мнение о возможности изменения позиции США по этой проблеме в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Было условлено о продолжении контактов.

Со своей стороны, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что лидеры государств "обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее". Подробностей она не привела.

Владимир Путин на пресс-конференции в четверг призвал перестать нагнетать обстановку вокруг КНДР. Он отметил, что если США будут исходить из здравого смысла во внешней политике, то это станет залогом сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе по вопросу КНДР.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik предположил, что заявления Владимира Путина на пресс-конференции были услышаны в США.

"Нас услышали. США в северокорейском вопросе оказались в тупике, когда они пытались в стиле 1950-х запугать северных корейцев (а их запугать нельзя). У них была надежда, что мы их из этого тупика выведем, как выводили из афганского тупика, из иранского и так далее. Сейчас они понимают, что выводить их только ради их интересов Россия не собирается, что она собирается проводить взвешенную политику. Естественно, им пришлось активизировать собственные действия, чтобы "вылезти из ямы"", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, Белый дом в корейском вопросе попал в свою собственную ловушку.

"Им хочется не просто получить результат, а продемонстрировать дома свою "победу". "Не хотим мы корейцев просить, не хотим предлагать, мы хотим, чтобы просили и предлагали они" – вот их позиция. Начиная с 1990-х годов, американцы искренне верят в том, что им нет равных, что они самые-самые. Идея богоизбранности приняла фантасмагорические масштабы. На ней они и споткнулись. На равных говорить с кем-то им уже трудно, они к этому не привыкли", – отметил Дмитрий Журавлев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



