Военный эксперт о самолетах США в Сирии: они хотят показать себя жертвами

В Минобороны РФ опровергли "перехват" Су-25 американскими истребителями в Сирии. Поведение военных США в сирийском воздушном пространстве – это провокация, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

В Минобороны России опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирией.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 13 декабря.

"Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам, – ред.) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны также рассказали, что после этих маневров российский Су-35С подошел к F-22, в результате чего американский военный самолет покинул район.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось о якобы опасных маневрах российских летчиков вблизи американских самолетов в небе над Сирией.

В Минобороны, комментируя данную информацию, обвинили США в попытках помешать уничтожению террористов группировки "Исламское государство"* в Сирии. Военные рассказали, что американские самолеты совершают опасные сближения для создания помех российским ВКС в уничтожении боевиков.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik объяснил причины поведения американских военных.

"Американцы давно пытаются создать видимость того, что российские самолеты мешают им работать в небе Сирии… Это провокационное поведение. Россияне, начиная с октября 2015 года тысячу раз обращались к руководителям американских ВВС, чтобы договориться о четких "правилах игры". А те вели себя, как капризная женщина. Они то соглашались, то не соглашались, то говорили, что "мы не такие частоты хотим применять", то не на таких высотах летать. В данном случае американцы пытаются показать миру себя в виде жертвы, которую в любую секунду мог растерзать "русский крылатый медведь". Такие инциденты несут опасность прямого авиационного столкновения, что, конечно, крайне нежелательно", – отметил Виктор Баранец.

Ранее американские военные заявили, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которую контролируют США. В Минобороны РФ, реагируя на это заявление, отметили, что западная коалиция во главе с США действует на сирийской земле незаконно, и призвали Вашингтон уважать суверенитет Сирии.

Виктор Баранец прокомментировал ситуацию с воздушным пространством Сирии.

"Американцы часто говорят о некоей "своей" территории в Сирии. Но разве американцы согласовывали с Дамаском вопрос о своей дислокации на территории суверенного арабского государства? Нет. Отсюда единственный вывод: американцы пришли в Сирию как оккупанты", – сказал Виктор Баранец.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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