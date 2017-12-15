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Эксперт: политики ЕС говорят о вреде санкций против России и продлевают их

08:5015.12.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной НиццыФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Петр Порошенко приветствовал решение глав государств-членов Евросоюза продлить санкции против России. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение лидеров стран ЕС.

Главы государств-членов Евросоюза единогласно выступили за продление санкций против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Действующие санкции истекают в начале 2018 года.

"ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России",  – написал Туск в Twitter.

Теперь необходима техническая процедура одобрения ограничительных мер в отношении России Советом ЕС.

На заявление председателя Евросовета отреагировал президент Украины Петр Порошенко, который приветствовал решение лидеров стран ЕС.

По мнению украинского лидера, это является "важным политическим решением за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию".

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва отвергает подобные обвинения. Российское руководство многократно отмечало, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Решение европейских лидеров в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Это ожидаемое решение. То, что сейчас творится вокруг нашей страны и со стороны США, и со стороны стран-членов ЕС, можно назвать только одним словом – истерия. Но ничего страшного: Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что мы достойно выходим из состояния серьезного давления на нашу страну. Конечно, потери есть: и с нашей стороны, и со стороны ЕС, в меньшей степени это касалось США, учитывая торговый оборот между нашими странами", – сказал Александр Гусев. 

Многие европейские политики высказались за отмену антироссийских санкций, однако, несмотря на все эти заявления, ситуация не меняется, отметил Александр Гусев.

"Об отмене санкций говорят некоторые главы европейских государств, в частности, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но пока это разговоры. Да, эти политики говорят о том, что нужно смягчать санкции, что Европа не может обойтись без России, но, тем не менее, либо они, либо их представители консолидированно голосуют на саммитах стран ЕС, принимают совместные решения о продлении санкций. Поэтому полагаю, что санкции будут еще долго", – отметил Александр Гусев.

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