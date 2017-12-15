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Политолог: Саакашвили – это пример того, что нам не подходит

08:3215.12.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин сравнил Алексея Навального с Михаилом Саакашвили. У бывшего президента Грузии, который сейчас скандирует лозунги в Киеве, тоже нет программы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак об участии Алексея Навального в выборах президента.

Российский лидер сравнил российского блогера с экс-президентом Грузии: "Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали – это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?", – сказал Путин.

Он также раскритиковал предвыборный лозунг Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Вы идете (на выборы, – ред.) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?", – сказал глава государства. 

Владимир Путин заявил, что у него почти готова предвыборная программа, однако пресс-конференция, по его словам, является "не тем форматом, когда можно ее презентовать". " Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, будет, должна быть. Она у меня практически уже есть", – сказал президент.

По его словам, ключевыми пунктами программы станут развитие инфраструктуры, медицины, образования, а также повышение производительности труда и доходов граждан.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал отсутствие у российских оппозиционных деятелей четкой программы.

"Речь идет не о каком-то политическом диспуте между властью и оппозицией, а о подготовке к президентским, парламентским, муниципальным выборам. И когда люди претендуют на эти должности, это ведь не просто позиционирование себя, а ответственность, которую человек или партия хочет взять на себя: ты должен заботиться и предлагать какую-то программу. Вряд ли достаточно одного лозунга борьбы с коррупцией. Это требует постоянного внимания в любой стране, совершенствования механизма. Но это не программа. Программа должна четко предусматривать, скажем, улучшение жилищных условий, здравоохранения, образования – то есть повышение качества жизни. Все это должно быть облечено в конкретную программу с цифрами, источниками денег, которые на это пойдут, с механизмами, графиками выполнения. А то, что мы видим в Киеве, где бывший президент Грузии Саакашвили скандирует какие-то лозунги и "бузит", если так можно сказать, не обижая его, то это, конечно, не программа. Этот образец для нас, безусловно, отрицателен. Этот пример должен нас научить тому, что нам это не подходит – нам нужно ответственное, серьезное и содержательное отношение к населению", – сказал Владимир Оленченко.

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