Мнение: Саакашвили будет говорить на каждом углу о том, кто его "вспомнил"

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили похвалился, что Владимир Путин "не может его забыть". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал реакцию скандального политика.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили усмотрел сходство в отношении к нему президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

"Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины — ред.)?" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее на Большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, назвал действия Саакашвили на Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

"Человек, который возглавлял грузинское государство, теперь носится по площадям и кричит: "Я украинец". Что, на Украине нет настоящих украинцев? Мне так жалко на все это смотреть, сердце кровью обливается", – сказал российский президент.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал реакцию Саакашвили на эти слова.

"Теперь Саакашвили будет об этом говорить на каждом углу: мол, даже Путин обо мне вспомнил! Как в сказке про Золушку, сестры считали все "знаки внимания". США его вспоминают в другом ключе: мол, не надо обижать "светоча демократии", нельзя применять силу против "МихоМайдана". Саакашвили выглядит недорогим инструментом, его используют в дешевых спектаклях на Украине. Понятно, что там его за уши тянут: пытаются приписать рейтинги, сделать ему пиар, разрекламировать. К сожалению, все это говорит о том, до чего дошла нынешняя Украина, что даже такие персонажи занимают информационное пространство, и основные новости заполнены такими клоунами. На это действительно очень печально смотреть", — сказал Александр Дудчак.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 5 декабря был задержан на крыше дома в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, но сторонники отбили его у сотрудников СБУ, после чего они направились к стенам Рады требовать импичмент Петру Порошенко. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.



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