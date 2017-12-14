Политолог: Путин показал, что не боится никаких вопросов

Владимир Путин провел ежегодную Большую пресс-конференцию, она длилась 3 часа 40 минут, российский президент ответил на 73 вопроса. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился впечатлением от услышанного.

Президент России Владимир Путин провел Большую ежегодную пресс-конференцию в тринадцатый раз. Она продлилась 3 часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители 10 иностранных СМИ.

Вопросы касались как внутренней, так и международной политики. В частности, президент РФ отвечал на вопросы об отношениях с США, об Украине и ситуации в Донбассе, рассказал подробности своего визита на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Не остались без развернутого ответа и вопросы внутренней политики: от экономики до прав человека и конкуренции на выборах.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился впечатлением от пресс-конференции.

"На все вопросы внешней и внутренней политики президент отвечал профессионально, по-деловому, спокойно, а главное – уверенно. Было видно, что он в курсе всех происходящих процессов. Для человека, который управляет страной, это, безусловно, очень важно. Но это еще более важно для тех граждан, которые стремятся к сохранению стабильности в стране. Мне, прежде всего, запомнились ответы по Украине. Я поразился тому, насколько хорошо президент владеет информацией. Все-таки президентский "крест" очень тяжелый. Но видно, что Путин с ним справляется, и видно, что он рассчитывает справляться с ним еще в ближайший срок своей каденции, и что он будет делать это достаточно успешно. Приятно было ощутить, например, что у Путина хорошее чувство юмора, и он не стесняется пошутить. А также, что он спокойно реагировал на порой весьма бесцеремонные вопросы и умело находил способы ответить серьезно, но в то же время поставить такого вопрошателя на место. Было приятно видеть, что он не боится вопросов со стороны радикальной оппозиции. Что он, в принципе, не боится любых вопросов. На мой взгляд, президент и должен быть таким", – сказал Богдан Безпалько.

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