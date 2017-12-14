Политолог: Путин показал, что не боится никаких вопросов

Президент России Владимир Путин провел Большую ежегодную пресс-конференцию в тринадцатый раз. Она продлилась 3 часа 40 минут, за это время глава государства ответил на 73 вопроса от 54 журналистов. Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители 10 иностранных СМИ.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился впечатлением от пресс-конференции.
"На все вопросы внешней и внутренней политики президент отвечал профессионально, по-деловому, спокойно, а главное – уверенно. Было видно, что он в курсе всех происходящих процессов. Для человека, который управляет страной, это, безусловно, очень важно. Но это еще более важно для тех граждан, которые стремятся к сохранению стабильности в стране. Мне, прежде всего, запомнились ответы по Украине. Я поразился тому, насколько хорошо президент владеет информацией. Все-таки президентский "крест" очень тяжелый. Но видно, что Путин с ним справляется, и видно, что он рассчитывает справляться с ним еще в ближайший срок своей каденции, и что он будет делать это достаточно успешно. Приятно было ощутить, например, что у Путина хорошее чувство юмора, и он не стесняется пошутить. А также, что он спокойно реагировал на порой весьма бесцеремонные вопросы и умело находил способы ответить серьезно, но в то же время поставить такого вопрошателя на место. Было приятно видеть, что он не боится вопросов со стороны радикальной оппозиции. Что он, в принципе, не боится любых вопросов. На мой взгляд, президент и должен быть таким", – сказал Богдан Безпалько.
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