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Политик: Россия в этом году совершила феерические победы

17:5714.12.2017
(обновлено: 17:59 14.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Москве прошла Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik обратил внимание на вопросы, связанные с внешней политикой России, прежде всего, относительно Сирии.

Все участники процесса урегулирования в Сирии не должны использовать террористические группировки для достижения политических целей, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время ежегодной Большой пресс-конференции, которая прошла в четверг в Москве.

"Важно, чтобы у всех участников этого процесса (по урегулированию Сирии – ред.) не было желания и соблазнов использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей", – сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кроме того, он заявил, что Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать. При этом российский лидер отметил, что Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий.

"Сирия одна с этим не справится, и Россия одна с этим не справится, поэтому мы готовы принимать в этом участие, но только в качестве одной составляющей общих международных усилий", – сказал Путин.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik обратил внимание на дипломатичность, с которой Путин отвечал на вопросы журналистов.

"Нужно отметить высокую деликатность и дипломатичность нашего президента. В своем выступлении он очень по-доброму отозвался, например, о президенте (США Дональде) Трампе. Ни в одном своем слове Путин не высказал никакой угрозы кому-то, не махал кулаками. Он все время призывает к общим усилиям, когда мы все равны, когда мы решаем вопросы в общих интересах, в интересах международного права. Это ключевой момент. И очень приятно, что корреспонденты затрагивали не только внутренние вопросы российского государства, но и внешние, в том числе Сирию", – сказал Вадим Колесниченко.

Он отметил, что Запад никак не может смириться с победой РФ в Сирии. И во многом именно с этим связаны нападки на Россию в последнее время, считает политик.

"На самом деле наша реальная победа в Сирии не дает спать ни американцам, ни французам, которые пытаются сегодня приписать себе то, чего они не могли сделать четыре года совместными усилиями. А Россия просто-напросто, всего-навсего выполнила взятые на себя обязательства и помогла в борьбе с международным терроризмом. Худой мир лучше хорошей войны. Мы прекрасно это понимаем. И главное – нас начали уважать. Обратите внимание, как кардинально поменялась повестка дня на Ближнем Востоке – да, там любят сильных, но любят и тех, кто держит слово и умеет договариваться. Мы в Сирии выполнили просьбу и затем вывели оттуда войска. А США сейчас не могут смириться с тем, что вынуждены потесниться на мировом олимпе. Россия в этом году совершила феерические победы, достижения. А, кроме того, был проложен мостик в дальнейшие достижения в мировой политике. И это личная заслуга и президента, и всего нашего государства", – отметил Вадим Колесниченко.

Большая пресс-конференция главы государства проходила в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Прямую трансляцию мероприятия осуществляли телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: первая интрига пресс-конференции Путина случилась
На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек. Пресс-конференция продолжалась 3 часа 40 минут. Российский лидер дал ответы на 73 вопроса от 54 журналистов.

Подобная пресс-конференция – уже тринадцатая по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

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