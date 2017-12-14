Сербский политолог: Путин показал себя как защитник национальных интересов

В четверг прошла ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Своими впечатлениями от пресс-конференции с радио Sputnik поделился сербский политолог Драгомир Анджелкович.

В четверг прошла традиционная Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она продолжалась 3 часа 40 минут. В ходе пресс-конференции российский лидер дал ответы на 73 вопроса от 54 журналистов.

Вопросы касались как внутренней, так и международной политики. В частности, президент РФ отвечал на вопросы об отношениях с США, об Украине и ситуации в Донбассе, рассказал подробности своего визита на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

В ходе пресс-конференции Путин также сообщил, что намерен идти на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем. Он заявил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", – добавил Путин.

Свои впечатления от пресс-конференции президента РФ в интервью Sputnik-Serbia, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, высказал сербский политолог Драгомир Анджелкович.

"Россия находится под прессом агрессивных намерений ряда западных государств. В таких обстоятельствах России необходимо национальное единство, необходима эффективная власть, которая может все ресурсы направить на усиление государства и национальной обороны. Россия находится под давлением, но несмотря на это, старается развивать экономику и все, от чего зависит уровень жизни большинства граждан. Сейчас создана хорошая основа для предвыборной кампании, в которой Путин будет выступать прежде всего как защитник национальных интересов. Значительная часть российской интеллектуальной и научной элиты, как и общества вообще, вне зависимости от своей партийной принадлежности поддержит кандидатуру Путина", – уверен Драгомир Анджелкович.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!