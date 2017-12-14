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Мнение: Собчак сама себя опровергла вопросом о конкуренции на выборах

17:3014.12.2017
(обновлено: 17:31 14.12.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира ПутинаЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Президент РФ Владимир Путин на Большой ежегодной пресс-конференции ответил телеведущей Ксении Собчак на вопрос о конкуренции на выборах. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik отметил, что Собчак была живой иллюстрацией к своему вопросу.

Президент РФ Владимир Путин заявил телеведущей Ксении Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты в 2018 году, что ее предвыборный лозунг "Против всех" – не позитивный и не раскрывает программу действий для решения существующих проблем.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: первая интрига пресс-конференции Путина случилась
На Большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина Собчак задала вопрос о политической конкуренции.

"Оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают им проблемы", – посетовала телеведущая, в качестве примеров она привела себя и Алексея Навального.

В ответ Путин обозначил свою позицию: конкуренция должна быть, но оппозиция сама должна выходить с ясной и понятной людям программой позитивных действий.

"Вы идете (на выборы) под лозунгом "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?", – сказал президент.

Путин отметил недопустимость украинского сценария в России.

"Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили. Вот те, кого вы назвали – это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?", – сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: у соперников Путина нет разумных программ
"Мы все это уже проходили. Вы хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит", – добавил президент.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у оппозиции нет настоящего лидера, поэтому там предпочитают говорить о невозможности конкуренции.

"Это живая иллюстрация оппозиции в лице Ксении Собчак. Она не где-то на улице, она присутствует в зале и задает вопросы президенту. Но вопрос – насколько она созрела как кандидат, чтобы выдвигаться на этот высокий пост. Говоря, что, мол, вся оппозиция – где-то на улице, в подвалах находится, Собчак фактически сама себя опровергает. Она имеет возможность сегодня на весь мир ставить вопросы, говорить о своих коллегах. Раз она об этом говорит в зале, а не на улице, значит, внутри оппозиции она добилась больших успехов. Пожалуйста, пусть они между собой конкурируют. Идеология оппозиции – это очень тяжелый вопрос для современной России, которая действительно вторично не собирается наступать на те же грабли, что и в девяностые годы. Надо делать выводы. Оппозиция должна задуматься. Ведь накануне каждого серьезного цикла оппозиция ставит один и тот же вопрос для себя – объединение. Они сами объединиться не могут. Им нужно выделить настоящего лидера, который мог бы привлекать людей как личность", – сказал Григорий Трофимчук.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tms.1972
Раз Собчак говорит, оппозиция в подвале, значит надо ее туда отправить. Кто за?
17:45
14.12.2017
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v.chinyaev66Tms.1972
Tms.1972, я отвечу по библейски: Путину - кесарево, Собчачке - казематово!
17:52
14.12.2017
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