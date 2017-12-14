Политолог: вопрос о крушении польского Ту-154 – не к российскому президенту

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции назвал чушью заявления властей Польши о причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал причины, побуждающие Варшаву делать такие заявления.

Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

"Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица", – сказал Путин на Большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста.

"Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", – добавил президент РФ, комментируя заявления польской стороны, в частности, министра обороны Антони Мачеревича о том, что на борту самолета якобы произошли взрывы, к которым может быть причастна Москва.

При этом Путин напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

"Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской… Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте", – добавил он.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал свои предположения о том, какие причины побуждают Варшаву делать такие заявления.

"Я думаю, что это вопрос не к России и не к российскому президенту, это вопрос к нынешнему польскому руководству. Ответ здесь очевидный, и ответ этот прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина. Это результат антироссийской политики, которую проводят нынешние польские власти. Они руководствуются как внутриполитическими соображениями, так и стремлением укрепить, по их мнению, позиции Польши в отношениях с США и позиции Польши в Европе. Но даже если принять это объяснение, то эта линия – она тупиковая. Она ни к каким реальным позитивным результатам и с точки зрения российско-польских отношений, и с точки зрения международного положения Польши не приведет", – уверен Алексей Зудин.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение летчиков не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке команды.

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