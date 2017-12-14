РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: США "наигрывают" сценарий распада Украины

15:3314.12.2017
(обновлено: 15:40 14.12.2017)
01380
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкТрансляция большой пресс-конференции президента РФ Владимира ПутинаТрансляция большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Включение США в "нормандский формат" зависит не от Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что США и так фактически участвуют в конфликте.

Большая ежегодная пресс-конференция (ПКФ) президента России Владимира Путина проходит в Москве.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Эксперт о поставках оружия Киеву: США пока нужен управляемый конфликт

Задавая вопросы об украинском кризисе, журналисты спросили у президента, не стоит ли сделать официальным участие США в "нормандской четверке". Владимир Путин заявил, что не возражает против включения США в "нормандский формат", однако этот вопрос зависит не от Москвы.

"Нужно ли их (США) формально включить в нормандский формат, я не знаю. Но, во всяком случае, это не от нас зависит, поверьте мне, я никогда не был против этого", – сказал Путин.

Вместе с тем Путин заявил, что киевские власти должны договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

Последствия обстрела пригорода Луганска. 6 декабря 2017
© РИА Новости
"Установка задана". Политолог об обвинениях Госдепа в адрес РФ по Донбассу

"По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами", – сказал Путин, добавив при этом, что "киевские власти, к сожалению сегодняшнему, уклоняются от этих прямых контактов".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что ни для кого не секрет, что США сегодня активно вмешиваются в украинский конфликт, преследуя вполне определенные цели.  

"Начнем с того, что альтернативы "нормандскому формату" нет. Нет другого формата урегулирования ситуации на Украине, его просто не существует. И то, что США уже участвуют в этом – это ни для кого не секрет. США даже нового спецпредставителя назначили, который, кстати, несмотря на то, что его вроде направили на Украину установить мир, смело и безапелляционно говорит о том, что конфликта не избежать. То есть продолжается стремление к эскалации, с одной стороны. А с другой стороны – "украинский вопрос" используется в качестве давления на Россию в преддверии президентских выборов в марте следующего года. При этом если говорить о международном контроле, то, как минимум, должно быть участие таких международных организаций, как ООН и Совбез ООН. А США в данном случае представляют себе международный контроль, как контроль США – единственный и безапелляционный", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, США разыгрывают на Украине конкретный сценарий.

"Нам бы очень хотелось, чтобы этот вопрос (разрешения украинского кризиса – ред.) был решен, потому что речь идет о судьбах людей, причем, с обеих сторон. Но другой вопрос – что нам хочется и что на самом деле происходит на Украине, и какой сценарий "наигрывают", в том числе американцы. А они сегодня, к сожалению, "наигрывают" сценарий дальнейшей эскалации и дальнейшего распада украинского государства, его уничтожения и расчленения. И, конечно, мы критически против подобных сценариев, подобных подходов. Для нас это не чужие люди, это соседняя страна", – заключил Алексей Мартынов.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Политолог: то, что России и США надо договариваться – это факт

На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек.

Подобная пресс-конференция – уже тринадцатая по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена