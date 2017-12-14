Политолог: США "наигрывают" сценарий распада Украины

Включение США в "нормандский формат" зависит не от Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что США и так фактически участвуют в конфликте.

Большая ежегодная пресс-конференция (ПКФ) президента России Владимира Путина проходит в Москве.

Задавая вопросы об украинском кризисе, журналисты спросили у президента, не стоит ли сделать официальным участие США в "нормандской четверке". Владимир Путин заявил, что не возражает против включения США в "нормандский формат", однако этот вопрос зависит не от Москвы.

"Нужно ли их (США) формально включить в нормандский формат, я не знаю. Но, во всяком случае, это не от нас зависит, поверьте мне, я никогда не был против этого", – сказал Путин.

Вместе с тем Путин заявил, что киевские власти должны договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

"По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами", – сказал Путин, добавив при этом, что "киевские власти, к сожалению сегодняшнему, уклоняются от этих прямых контактов".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что ни для кого не секрет, что США сегодня активно вмешиваются в украинский конфликт, преследуя вполне определенные цели.

"Начнем с того, что альтернативы "нормандскому формату" нет. Нет другого формата урегулирования ситуации на Украине, его просто не существует. И то, что США уже участвуют в этом – это ни для кого не секрет. США даже нового спецпредставителя назначили, который, кстати, несмотря на то, что его вроде направили на Украину установить мир, смело и безапелляционно говорит о том, что конфликта не избежать. То есть продолжается стремление к эскалации, с одной стороны. А с другой стороны – "украинский вопрос" используется в качестве давления на Россию в преддверии президентских выборов в марте следующего года. При этом если говорить о международном контроле, то, как минимум, должно быть участие таких международных организаций, как ООН и Совбез ООН. А США в данном случае представляют себе международный контроль, как контроль США – единственный и безапелляционный", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, США разыгрывают на Украине конкретный сценарий.

"Нам бы очень хотелось, чтобы этот вопрос (разрешения украинского кризиса – ред.) был решен, потому что речь идет о судьбах людей, причем, с обеих сторон. Но другой вопрос – что нам хочется и что на самом деле происходит на Украине, и какой сценарий "наигрывают", в том числе американцы. А они сегодня, к сожалению, "наигрывают" сценарий дальнейшей эскалации и дальнейшего распада украинского государства, его уничтожения и расчленения. И, конечно, мы критически против подобных сценариев, подобных подходов. Для нас это не чужие люди, это соседняя страна", – заключил Алексей Мартынов.

Большая пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Прямую трансляцию мероприятия осуществляют телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На пресс-конференцию в этом году аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1640 человек.

Подобная пресс-конференция – уже тринадцатая по счету. Общение Путина с журналистами в таком формате началось в 2001 году, первую пресс-конференцию президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В среднем большие пресс-конференции Путина длятся три часа, дольше всего Путин общался с журналистами в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут он ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012-м, тогда прозвучало и несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

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